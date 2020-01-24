***ARDYZ* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)









***ARDYZ******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [ARDYZ]İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylananSermaye Piyasası Aracı Notu ve Ekleri ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814438BIST