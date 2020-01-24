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***ARDYZ* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)

24.01.2020 19:53
GÜNCEL HABERLER



***ARDYZ******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler [ARDYZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)

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Açıklamalar

ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 
Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Ekleri ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814438


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KFEIN 14,65 164.055.906 % 19,98  
OZGYO 2,08 271.519.983 % 19,54  
YUNSA 16,31 183.020.842 % 15,76  
DGKLB 2,09 351.671.510 % 15,47  
GYHOL 23,40 1.305.304 % 14,93  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7503 7,7892 % -0,19  
Frank 6,0974 6,1341 % -0,04  
Riyal 1,5792 1,5871 % 0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.573 1.573 10,30  
Altın Gr. 300 300 2,14  
Cumhuriyet 1.974 2.004 10,00  
Tam 1.965 2.014 6,47  
Yarım 950 974 3,13  
Çeyrek 476 487 1,56  
Gümüş.Ons 18,10 18,14 0,33  
Gümüş Gr. 3,45 3,46 0,06  
B. Petrol 60,59 60,59 -1,45  
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