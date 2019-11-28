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***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.11.2019 16:24
GÜNCEL HABERLER



***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimiz ile bağlı ortaklığımız Sensonet Teknoloji Elektronik ve Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.09.2019
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.08.2019
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Sensonet Teknoloji Elektronik ve Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
ARENA, TRAARENA91U1 32.000.000 0 0 32.000.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 32.000.000 TL 0 TL 0 TL 32.000.000 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.10.2019
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 08.11.2019
Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 28.11.2019

Ek Açıklamalar
01.10.2019 tarihli duyurumuzda açıklandığı üzere Şirketimiz, bağlı ortaklığı olan ve paylarının 100% üne sahip olduğu Sensonet Teknoloji Elektronik ve Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi kapsamında gerçekleştireceği devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin duyuru metnine onay verilmesi için 01.10.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştu.
08.11.2019 tarihli duyurumuzda ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.11.2019 tarih ve 29833736-106 sayılı kararı ile Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sensonet Teknoloji Elektronik ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.'yi tüm aktif ve pasifiyle devralması suretiyle kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilecek olan birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine onay verildiği açıklanmıştı.
Sözkonusu birleşme işlemi 28.11.2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Arena - Sensonet Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 Arena - Sensonet Birleşmesi SPK onaylı duyuru metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 3 SPK Onay Yazısı.pdf - Diğer
EK: 4 ARENA 31 08 2019 - Birleşmeye Esas Mali Tablolar.pdf - Diğer
EK: 5 Arena Birleşme Tescil Yazısı.pdf - Diğer
EK: 6 Sensonet Birleşme Tescil Yazısı.pdf - Diğer






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800808


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