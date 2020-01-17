***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
17.01.2020 17:01
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 17.01.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinde bağışlara ilişkin değişliklik yapılmasına ve esas sözleşmenin ekli tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813405
BIST
17:24121.255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 253,98
|Açılış
|: 121.619
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|Önceki Kapanış
|: 121.001
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121.874
En Düşük
120.597
17:245,8931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
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|Açılış
|: 64,6900
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|Önceki Kapanış
|: 64,6200
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5,8972
En Düşük
5,8463
17:246,5412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0115
|Açılış
|: 10,2300
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|Önceki Kapanış
|: 10,2300
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En Düşük
6,5173
17:243,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,03
|Açılış
|: 3,42
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|Önceki Kapanış
|: 3,39
|
3,44
En Düşük
3,38
BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|3,54
|21.565.720
|% 18,79
|
|DERIM
|9,21
|24.992.674
|% 16,14
|
|BNTAS
|3,83
|415.163.112
|% 15,02
|
|GEDIK
|8,13
|11.253.988
|% 14,99
|
|QNBFB
|67,60
|134.023.299
|% 14,97
|
|BALAT
|2,97
|334.475
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|268.971
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|133.693
|% -9,95
|
|BMELK
|1,71
|257.543
|% -9,52
|
|EGCEY
|0,48
|150.079
|% -9,43
|
|THYAO
|15,06
|1.780.681.527
|% 0,07
|
|KRDMD
|2,99
|560.789.718
|% -0,66
|
|PGSUS
|73,70
|508.501.924
|% -2,51
|
|PETKM
|4,00
|501.576.920
|% -0,25
|
|BNTAS
|3,83
|415.163.112
|% 15,02
|
|KRDMD
|2,99
|560.789.718
|% -0,66
|
|ISGYO
|1,83
|325.641.904
|% 2,81
|
|EKGYO
|1,64
|282.069.038
|% -0,61
|
|ODAS
|2,58
|338.101.066
|% 2,38
|
|PETKM
|4,00
|501.576.920
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6608
|7,6993
|% 0,35
|
|Frank
|6,0596
|6,0961
|% 0,23
|
|Riyal
|1,5652
|1,5731
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.557
|2,96
|
|Altın Gr.
|295
|295
|2,26
|
|Cumhuriyet
|1.948
|1.977
|11,00
|
|Tam
|1.941
|1.989
|13,66
|
|Yarım
|938
|962
|6,61
|
|Çeyrek
|471
|481
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,05
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
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|B. Petrol
|64,92
|64,92
|0,30
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