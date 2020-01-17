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***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

17.01.2020 17:01
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***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 17.01.2020  tarihli Yönetim Kurulu kararı ile  Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinde bağışlara ilişkin değişliklik yapılmasına ve esas sözleşmenin ekli tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813405


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