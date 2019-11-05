***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler32.000.000 209.332 -1.557.584 -1.557.584 150.400.165 148.842.581 -3.232.518 29.030 29.030 -3.203.488 9.628.221 81.264.414 2.064.641 83.329.055 270.805.701 298.375 271.104.076Transferler2.064.641 -2.064.641 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)123.110 155.880.465 155.880.465 -9.915.971 472.753 472.753 -9.443.218 -14.492.435 -14.492.435 132.067.922 -403.936 131.663.986Dönem Karı (Zararı)-14.492.435 -14.492.435 -14.492.435 -417.436 -14.909.871Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)123.110 155.880.465 155.880.465 -9.915.971 472.753 472.753 -9.443.218 146.560.357 13.500 146.573.857Dönem Sonu Bakiyeler32.000.000 332.442 -1.557.584 -1.557.584 306.280.630 304.723.046 -13.148.489 501.783 501.783 -12.646.706 9.628.221 83.329.055 -14.492.435 68.836.620 401.302.262 -105.561 401.196.701Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler32.000.000 291.967 -1.557.584 -1.557.584 258.128.919 256.571.335 -12.447.289 -12.447.289 9.628.221 81.757.694 705.048 82.462.742 368.506.976 -218.737 368.288.239Transferler705.048 -705.048 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22.099 27.899.331 27.899.331 -1.383.551 -1.383.551 14.130.771 14.130.771 40.668.650 -380.832 40.287.818Dönem Karı (Zararı)14.130.771 14.130.771 14.130.771 -389.832 13.740.939Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)22.099 27.899.331 27.899.331 -1.383.551 -1.383.551 26.537.879 9.000 26.546.879Dönem Sonu Bakiyeler32.000.000 314.066 -1.557.584 -1.557.584 286.028.250 284.470.666 -13.830.840 -13.830.840 9.628.221 82.462.742 14.130.771 96.593.513 409.175.626 -599.569 408.576.057Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI61.372.824 99.021.317Dönem Karı (Zararı)13.740.939 -14.909.871Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler40.009.798 45.832.121Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 6.747.869 1.937.099Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.427.272 7.706.060Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.527.923 1.429.808Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 899.349 6.276.252Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.793.295 -247.248Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.793.295 -247.248Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler27.444.904 18.242.587Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 27.444.904 18.242.587Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-3.357.291 17.992.119Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4.953.749 201.504İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler9.855.463 85.196.056Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler243.122.657 330.977.263Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-8.621.577 89.316.335Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-6.752.610 -2.638.794Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-153.702.891 -191.122.833İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-153.702.891 -191.122.833Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)239.401 -766.280Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.933.120 -17.345.971İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-9.933.120 -17.345.971Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-48.802.129 -115.429.164İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.694.268 -7.794.500Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-5.847.528 -8.294.556Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)153.260 500.056Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları63.606.200 116.118.306Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.453.231 -1.060.573Vergi İadeleri (Ödemeleri)-112.374 -10.105.492Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-667.771 -5.930.924YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI3.735.213 -1.089.379Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.139.915 -626.890Alınan Faiz4.875.128 2.657.511Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -3.120.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.713.281 -62.109.430Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri23.907.623 0Kredilerden Nakit Girişleri23.907.623 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -42.852.021Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -42.852.021Ödenen Faiz-32.323.795 -19.257.409Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-5.297.109 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)51.394.756 35.822.508Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.143.279 53.526.728NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)55.538.035 89.349.236DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ49.951.700 73.955.510DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 105.489.735 163.304.746Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 105.489.735 49.951.700Ticari Alacaklar395.942.524 594.408.418İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 395.942.524 594.408.418Diğer Alacaklar3.434.406 2.301.133İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 3.434.406 2.301.133Türev Araçlar7.852.090 2.229.750Stoklar8 234.583.879 210.866.442Peşin Ödenmiş Giderler9 10.937.161 3.861.957Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 6.694.119Diğer Dönen Varlıklar10 13.869.083 9.902.934ARA TOPLAM772.108.878 880.216.453TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR772.108.878 880.216.453DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar11.105.007 12.893.324İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 11.105.007 12.893.324Diğer Alacaklar848.865 3.156.540İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 848.865 3.156.540Maddi Duran Varlıklar22.633.878 3.239.954Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.846.304 2.498.745Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.846.304 2.498.745Ertelenmiş Vergi Varlığı13.472.475 7.010.270TOPLAM DURAN VARLIKLAR49.906.529 28.798.833TOPLAM VARLIKLAR822.015.407 909.015.286KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar132.049.299 96.701.809İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar132.049.299 96.701.809Banka Kredileri5 128.032.267 96.701.809Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 4.017.032 0Ticari Borçlar252.429.570 378.195.884İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 252.429.570 378.195.884Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.900.080 1.542.828Diğer Borçlar2.214.522 11.334.287İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 2.214.522 11.334.287Türev Araçlar1.350.807 131.908Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 2.957.203 48.320.754Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü616.564 345.285Kısa Vadeli Karşılıklar252.329 351.861Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar252.329 351.861ARA TOPLAM393.770.374 536.924.616TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER393.770.374 536.924.616UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar15.110.984 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar15.110.984 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 15.110.984 0Uzun Vadeli Karşılıklar4.557.992 3.802.431Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.557.992 3.802.431TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.668.976 3.802.431TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER413.439.350 540.727.047ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar409.175.626 368.506.976Ödenmiş Sermaye32.000.000 32.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)314.066 291.967Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)284.470.666 256.571.335Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.557.584 -1.557.584Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.557.584 -1.557.584Yabancı Para Çevrim Farkları286.028.250 258.128.919Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-13.830.840 -12.447.289Yabancı Para Çevrim Farkları-13.830.840 -12.447.289Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.628.221 9.628.221Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları82.462.742 81.757.694Net Dönem Karı veya Zararı14.130.771 705.048Kontrol Gücü Olmayan Paylar-599.569 -218.737TOPLAM ÖZKAYNAKLAR408.576.057 368.288.239TOPLAM KAYNAKLAR822.015.407 909.015.286Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 1.872.846.843 1.454.213.996 595.024.106 532.501.727Satışların Maliyeti12 -1.767.381.840 -1.375.774.492 -559.970.454 -506.955.772TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)105.465.003 78.439.504 35.053.652 25.545.955BRÜT KAR (ZARAR)105.465.003 78.439.504 35.053.652 25.545.955Genel Yönetim Giderleri13, 14 -38.177.564 -31.770.652 -13.153.277 -11.285.966Pazarlama Giderleri13, 14 -29.512.934 -29.444.903 -8.869.816 -11.349.302Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4.302.390 2.665.334Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-289.313 -446.568ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)37.485.192 21.526.339 12.583.991 5.576.021FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)37.485.192 21.526.339 12.583.991 5.576.021Finansman Giderleri15 -27.101.544 -18.444.091 -11.111.898 -6.664.325SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.383.648 3.082.248 1.472.093 -1.088.304Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.357.291 -17.992.119 3.736.802 -11.487.499Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.701.084 -16.285.399 -394.944 -9.801.018Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri6.058.375 -1.706.720 4.131.746 -1.686.481SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.740.939 -14.909.871 5.208.895 -12.575.803DÖNEM KARI (ZARARI)13.740.939 -14.909.871 5.208.895 -12.575.803Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-389.832 -417.436 -120.550 -128.310Ana Ortaklık Payları14.130.771 -14.492.435 5.329.445 -12.447.493Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 4,29404343 -4,65933468 1,62777968 -3,92993843Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar27.899.331 155.880.465 -7.038.025 99.175.780Yabancı Para Çevrim Farkları27.899.331 155.880.465 -7.038.025 99.175.780Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.352.452 -9.306.608 487.022 -7.724.143Yabancı Para Çevrim Farkları-1.352.452 -9.779.361 487.022 -8.253.117Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-1.352.452 -9.779.361 487.022 -8.253.117Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 472.753 0 528.974Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 472.753 0 528.974DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.546.879 146.573.857 -6.551.003 91.451.637TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)40.287.818 131.663.986 -1.342.108 78.875.834Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-380.832 -403.936 -116.049 -123.811Ana Ortaklık Payları40.668.650 132.067.922 -1.226.059 78.999.645http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796720BIST