ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|3,54
|21.565.720
|% 18,79
|DERIM
|9,21
|24.992.674
|% 16,14
|BNTAS
|3,83
|415.163.112
|% 15,02
|GEDIK
|8,13
|11.253.988
|% 14,99
|QNBFB
|67,60
|134.023.299
|% 14,97
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,6595
|7,6979
|% 0,33
|Frank
|6,0583
|6,0948
|% 0,21
|Riyal
|1,5651
|1,5730
|% 0,58
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.558
|1.558
|4,41
|Altın Gr.
|295
|295
|2,24
|Cumhuriyet
|1.950
|1.980
|14,00
|Tam
|1.942
|1.991
|14,79
|Yarım
|939
|963
|7,16
|Çeyrek
|471
|481
|3,58
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|0,10
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,03
|B. Petrol
|64,89
|64,89
|0,27
Seans Raporu
- 17:38OLMIP Yüzde 5.21 oranında artışla 6.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 056, 804 adet işlem
- 17:36XU100 Endeks 121, 191 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 8, 981.00 milyon TL de
- 17:36DURDO Yüzde 5.41 oranında artışla 19.47 lira fiyatla işlem gören hissede 272, 392 adet işlem
- 17:32ACSEL Yüzde 4.35 oranında artışla 6.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 882, 783 adet işlem
- 17:31 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TKFEN, TUPRS