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***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.11.2019 16:44
GÜNCEL HABERLER

***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SERKAN ÇELİK Genel Müdür - Riskin Erken Teşhisi Komite Üyesi Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı. Mali İşler. Aynı zamanda Riskin Erken Teşhisi Komite Üyesidir. Yoktur
KEREM GÜNAY Genel Müdür Yardımcısı. Mali İşler İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yoktur Yoktur
ERDAL KADİR HERGÜNER Genel Müdür Yardımcısı. Satış. İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 2004-2014 yılları arası Genel Müdür Yardımcısı görevini üstlendi. Yoktur
OSMAN SERKAN NUR KUTLU Genel Müdür Yardımcısı. Strateji ve İş Geliştirme. Mühendis Yoktur Yoktur
BARIŞ YENİÇERİ Genel Müdür Yardımcısı. Bilgi Teknolojileri. Mühendis Yoktur Yoktur
TOLGA İLDAŞER Genel Müdür Yardımcısı, Lojistik ve İdari İşler Endüstri Mühendisi 2012-2018 yılları arası Lojistik Müdürü ve Lojistik ve Teknik Servisten sorumlu Direktör pozisyonlarında çalışmıştır. Yoktur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796620


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BERA 3,80 140.755.731 % 19,87  
BJKAS 2,14 232.708.240 % 19,55  
QNBFL 36,14 6.731.843 % 14,95  
SRVGY 5,53 3.204.974 % 11,04  
HATEK 5,59 44.323.676 % 10,91  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3865 7,4236 % 0,23  
Frank 5,7715 5,8063 % -0,23  
Riyal 1,5295 1,5372 % 0,25  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.489 1.489 -19,42  
Altın Gr. 275 275 -2,95  
Cumhuriyet 1.847 1.858 -5,00  
Tam 1.819 1.865 -9,05  
Yarım 879 902 -4,38  
Çeyrek 441 451 -2,19  
Gümüş.Ons 17,69 17,71 -0,34  
Gümüş Gr. 3,27 3,27 -0,06  
B. Petrol 62,88 62,88 0,74  
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