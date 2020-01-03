***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
03.01.2020 08:19
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
HK REXSO COM TECH CO., LIMITED
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
04/01/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu yönde etkileyecektir.
Açıklamalar
Şirketimiz, Elephone marka cep telefonu ve aksesuarlarının Türkiye genelinde dağıtımına ilişkin distribütörlük anlaşması imzalamıştır. Elephone, Çin pazarının akıllı telefon ve teknoloji ürünleri üretimi konusunda önemli markalarından biridir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807225
BIST
13:58113.503
En Yüksek
|Değişim
|: -2,10%
|| -2.428,73
|Açılış
|: 115.143
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|Önceki Kapanış
|: 115.932
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En Düşük
113.494
13:585,9779
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
298,01
En Düşük
292,56
BIST En Aktif Hisseler
|BTCIM
|3,88
|44.803.608
|% 16,87
|
|ARENA
|9,56
|22.858.696
|% 15,46
|
|BALAT
|1,49
|123.946
|% 9,56
|
|MEPET
|2,19
|14.723.814
|% 8,96
|
|VKING
|2,34
|8.599.533
|% 8,84
|
|ERSU
|1,84
|9.817.146
|% -10,68
|
|QNBFB
|33,00
|648.222
|% -9,59
|
|YAYLA
|1,48
|11.483.957
|% -9,20
|
|SILVR
|1,98
|8.545.766
|% -9,17
|
|TKURU
|6,49
|90.131
|% -8,98
|
|THYAO
|14,20
|1.211.715.615
|% -4,31
|
|ASELS
|21,26
|619.026.834
|% -1,57
|
|PETKM
|3,79
|476.472.262
|% -3,07
|
|IPEKE
|8,83
|421.409.089
|% 1,15
|
|HALKB
|6,00
|375.065.509
|% -2,12
|
|ALBRK
|1,54
|271.904.944
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,45
|231.265.840
|% -3,33
|
|PETKM
|3,79
|476.472.262
|% -3,07
|
|KRDMD
|2,63
|323.285.163
|% -4,01
|
|IHLGM
|1,13
|133.698.575
|% -6,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7898
|7,8289
|% -0,16
|
|Frank
|6,1105
|6,1473
|% 0,05
|
|Riyal
|1,5879
|1,5959
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.548
|19,87
|
|Altın Gr.
|297
|298
|4,90
|
|Cumhuriyet
|1.973
|2.003
|34,00
|
|Tam
|1.961
|2.010
|32,10
|
|Yarım
|948
|972
|15,53
|
|Çeyrek
|475
|486
|7,77
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,22
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|69,17
|69,17
|2,92
|