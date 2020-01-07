***ARENA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.01.2020 09:27
***ARENA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARENA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Perea Capital Partners, LP tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808085
BIST
11:52112.871
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 1.458,14
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
112.971
En Düşük
112.540
11:525,9668
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0054
|Açılış
|: 5,9660
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9737
En Düşük
5,9510
11:526,6753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0115
|Açılış
|: 6,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6609
11:52300,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,63
|Açılış
|: 300,07
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
301,22
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|2,84
|12.319.088
|% 13,15
|
|BURVA
|11,40
|2.783.628
|% 12,20
|
|SMART
|9,12
|20.486.433
|% 9,88
|
|BALAT
|1,79
|70.913
|% 9,82
|
|EPLAS
|13,89
|60.296
|% 9,80
|
|IZMDC
|8,00
|1.657.167
|% -14,26
|
|IHGZT
|5,32
|222.055
|% -11,04
|
|MTRYO
|5,60
|2.285
|% -9,68
|
|BMELK
|1,12
|8.600
|% -4,27
|
|SNPAM
|5,29
|1.728.404
|% -4,17
|
|THYAO
|13,78
|582.557.781
|% 1,85
|
|ASELS
|22,26
|199.182.418
|% 0,82
|
|IPEKE
|9,20
|135.264.209
|% 0,33
|
|GARAN
|10,75
|99.645.748
|% 1,90
|
|KRDMD
|2,64
|93.739.751
|% 1,93
|
|ALBRK
|1,55
|69.168.969
|% 1,97
|
|THYAO
|13,78
|582.557.781
|% 1,85
|
|ISGYO
|1,79
|75.323.599
|% 1,70
|
|KRDMD
|2,64
|93.739.751
|% 1,93
|
|EKGYO
|1,43
|44.032.811
|% 2,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8472
|7,8866
|% 0,10
|
|Frank
|6,1321
|6,1691
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5852
|1,5932
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.565
|-0,71
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|1.993
|2.023
|-15,00
|
|Tam
|1.985
|2.034
|-15,12
|
|Yarım
|959
|984
|-7,31
|
|Çeyrek
|481
|492
|-3,66
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,15
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,42
|68,42
|-0,49
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:05OSTIM
Yüzde 6.04 oranında artışla 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 490, 629 adet işlem
-
12:04MRGYO
Yüzde 8.00 oranında artışla 1.08 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 703, 881 adet işlem
-
12:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1558, 65 artarak (% 1.15 ) 137, 073
-
12:03
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ALBRK, THYAO, ISGYO
-
12:03XU100
Endeks 112, 845 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 29 üstünde . İşlem hacmi 2, 846.00 milyon TL de