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ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.11.2019 10:49
GÜNCEL HABERLER



ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ERAY YANBOL 91.000,00 TRY 52
BURHAN AKÇAKIL 35.000,00 TRY 20
SUAT AKGÜL 21.000,00 TRY 12
AHMET CİHAT KUMUŞOĞLU 7.000,00 TRY 4
ŞEREF TAŞKIN 3.500,00 TRY 2
ARİF BAŞER 3.500,00 TRY 2
AHMET TEMİZYÜREK 3.500,00 TRY 2
MUSTAFA BEDEL 3.500,00 TRY 2
AKİF ZİYA ARICAN 3.500,00 TRY 2
OKAN COŞGUN 3.500,00 TRY 2
TOPLAM 175.000,00 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800253


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Frank 5,7369 5,7714 % 0,54  
Riyal 1,5277 1,5354 % 0,58  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.458 1.458 -3,92  
Altın Gr. 269 269 0,76  
Cumhuriyet 1.788 1.815 1,00  
Tam 1.779 1.824 0,38  
Yarım 860 882 0,18  
Çeyrek 431 441 0,09  
Gümüş.Ons 16,88 16,91 -0,11  
Gümüş Gr. 3,11 3,12 -0,00  
B. Petrol 62,36 62,36 -0,01  
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