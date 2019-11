ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ERAY YANBOL 91.000,00 TRY 52BURHAN AKÇAKIL 35.000,00 TRY 20SUAT AKGÜL 21.000,00 TRY 12AHMET CİHAT KUMUŞOĞLU 7.000,00 TRY 4ŞEREF TAŞKIN 3.500,00 TRY 2ARİF BAŞER 3.500,00 TRY 2AHMET TEMİZYÜREK 3.500,00 TRY 2MUSTAFA BEDEL 3.500,00 TRY 2AKİF ZİYA ARICAN 3.500,00 TRY 2OKAN COŞGUN 3.500,00 TRY 2TOPLAM 175.000,00 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800253BIST