***ARMAE*** AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ARMAE*** AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 762.278.526 502.832.265Satışların Maliyeti17 -666.202.914 -421.587.258TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)96.075.612 81.245.007BRÜT KAR (ZARAR)96.075.612 81.245.007Genel Yönetim Giderleri-28.568.845 -24.604.088Pazarlama Giderleri-127 -479.115Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24.509.841 12.038.908Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-39.392.946 -21.065.980ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)52.623.535 47.134.732Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler521.006 527.235FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)53.144.541 47.661.967Finansman Gelirleri0 21.726.305Finansman Giderleri-99.175.140 -39.884.063SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-46.030.599 29.504.209Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri17.562.888 3.722.729Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 216.106 -598.334Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 17.346.782 4.321.063SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-28.467.711 33.226.938DÖNEM KARI (ZARARI)-28.467.711 33.226.938Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16 25.644.791 30.072.971Ana Ortaklık Payları-54.112.502 3.153.967Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-70.935.840 -134.163.081Dönem Karı (Zararı)-28.467.711 33.226.935Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler17.937.405 18.405.763Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 1.825.986 2.002.164Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.180.825 1.200.252Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 4.094.082 1.679.252Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.086.743 -479.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler369.697 -586.805Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler369.697 -586.805Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -17.562.888 -3.722.729Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler16 25.644.791 30.072.971Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-521.006 -622.296Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-521.006 -622.296Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -9.937.794İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-57.841.327 -183.941.833Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler144.691.355 -8.412.525İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 144.691.355 -8.412.525Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.021.641 -6.461.372İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)20 4.476.318 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -454.677 -6.461.372Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-102.391.553 -208.474.420Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)9 -102.391.553 -208.474.420Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -3.148.565 -2.080.435Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)4.115.725 -31.175.918Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -15.109.213 48.904.310Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 1.008.784 8.679.918Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-66.334.686 31.378.417Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)9 -66.334.686 31.378.417Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler28.037.658 -8.740.257İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)20 35.499.432 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-7.461.774 -8.740.257Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -52.723.754 -10.286.415İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.719 2.726.864Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-8.719 2.726.864Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-68.371.633 -132.309.135Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -2.438.178 -567.884Vergi İadeleri (Ödemeleri)-126.029 -1.286.062YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI15.745.039 2.072.629Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.464 72.059Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10-11 4.464 72.059Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.390.172 -656.905Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -3.340.294 -605.092Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -49.878 -51.813Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)19.130.747 2.657.475FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI96.959.245 106.989.974Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri122.604.036 127.136.681Kredilerden Nakit Girişleri5 122.604.036 127.136.681Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)16 -25.644.791 -20.146.707YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)41.768.444 -25.100.478Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-42.294.126 -39.125.670NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-525.682 -64.226.148DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.080.860 68.917.106DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 555.178 4.690.958Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 555.178 1.080.860Finansal Yatırımlar19.498.156 38.630.153Ticari Alacaklar169.208.393 313.899.748İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 169.208.393 313.899.748Diğer Alacaklar1.054.204 6.789.487İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 4.476.318İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.054.204 2.313.169Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar1.130.175.578 1.027.784.025Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları9 1.130.175.578 1.027.784.025Stoklar8 38.530.941 35.382.376Peşin Ödenmiş Giderler58.215.745 62.331.470İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 58.215.745 62.331.470Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar6.769.488 6.855.648Diğer Dönen Varlıklar20.672.994 13.211.220ARA TOPLAM1.444.680.677 1.505.964.987TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.444.680.677 1.505.964.987DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar1.250 0Diğer Alacaklar9.833.889 8.120.247Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13.087 13.087Maddi Duran Varlıklar10 13.005.729 10.846.341Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.435.430 1.514.090Ertelenmiş Vergi Varlığı18 23.140.649 12.606.335TOPLAM DURAN VARLIKLAR47.430.034 33.100.100TOPLAM VARLIKLAR1.492.110.711 1.539.065.087KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 782.742.665 622.892.792İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar782.742.665 622.892.792Banka Kredileri692.332.244 540.929.459İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları90.410.421 81.963.333Diğer Finansal Yükümlülükler6 2.719.349 1.972.080Ticari Borçlar438.300.273 453.065.384İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 44.936 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 438.255.337 453.065.384Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 18.303.481 17.294.697Diğer Borçlar94.022.877 58.497.850İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 93.994.836 58.495.404İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar28.041 2.446Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 66.334.686Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 0 66.334.686Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 141.716.175 193.918.925Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19.670 670.857Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler30.727.444 26.649.420ARA TOPLAM1.508.551.934 1.441.296.691TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.508.551.934 1.441.296.691UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18.036.472 55.054.911İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar18.036.472 55.054.911Banka Kredileri5 18.036.472 55.054.911Diğer Finansal Yükümlülükler6 3.700.805 4.675.472Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 781.512 1.302.516İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 781.512 1.302.516Uzun Vadeli Karşılıklar8.527.630 6.871.726Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 8.527.630 6.871.726Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 783.456 7.373.032TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.829.875 75.277.657TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.540.381.809 1.516.574.348ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-20.157.148 39.610.896Ödenmiş Sermaye16 100.000.000 100.000.000Sermaye Düzeltme Farkları66.213 66.213Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-346.851 -346.851Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-346.851 -346.851Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-346.851 -346.851Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-86.126.041 -80.470.499Yabancı Para Çevrim Farkları16 -86.126.041 -80.470.499Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.613.685 1.613.685Yasal Yedekler16 1.613.685 1.613.685Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 18.748.348 39.916.397Net Dönem Karı veya Zararı16 -54.112.502 -21.168.049Kontrol Gücü Olmayan Paylar16 -28.113.950 -17.120.157TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-48.271.098 22.490.739TOPLAM KAYNAKLAR1.492.110.711 1.539.065.087Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 66.213 -313.019 -50.284.112 1.597.775 16.027.391 23.904.916 90.999.164 22.462.331 113.461.495Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler23.904.916 -23.904.916 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)3.153.967 3.153.967 30.072.971 33.226.938Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.554.180 3.554.180 -42.679.850 -39.125.670Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)15.910 -15.910 0Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 66.213 -313.019 -46.729.932 1.613.685 39.916.397 3.153.967 97.707.311 9.855.452 107.562.763Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 66.213 -346.851 -80.470.499 1.613.685 39.916.397 -21.168.049 39.610.896 -17.120.157 22.490.739Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-21.168.049 21.168.049 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-54.112.502 -54.112.502 25.644.791 -28.467.711Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.655.542 -5.655.542 -36.638.584 -42.294.126Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 66.213 -346.851 -86.126.041 1.613.685 18.748.348 -54.112.502 -20.157.148 -28.113.950 -48.271.098Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-28.467.711 33.226.938DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-42.294.126 -39.125.670Yabancı Para Çevrim Farkları-42.294.126 -39.125.670Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)16 -42.294.126 -39.125.670DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-42.294.126 -39.125.670TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-70.761.837 -5.898.732Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16 -10.993.793 20.146.707Ana Ortaklık Payları-59.768.044 -26.045.439http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789310BIST