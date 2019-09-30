***ARMAE*** AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
30.09.2019 20:49
***ARMAE*** AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 762.278.526 502.832.265
Satışların Maliyeti
17 -666.202.914 -421.587.258
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
96.075.612 81.245.007
BRÜT KAR (ZARAR)
96.075.612 81.245.007
Genel Yönetim Giderleri
-28.568.845 -24.604.088
Pazarlama Giderleri
-127 -479.115
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24.509.841 12.038.908
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-39.392.946 -21.065.980
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
52.623.535 47.134.732
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
521.006 527.235
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
53.144.541 47.661.967
Finansman Gelirleri
0 21.726.305
Finansman Giderleri
-99.175.140 -39.884.063
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-46.030.599 29.504.209
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17.562.888 3.722.729
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 216.106 -598.334
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 17.346.782 4.321.063
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-28.467.711 33.226.938
DÖNEM KARI (ZARARI)
-28.467.711 33.226.938
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 25.644.791 30.072.971
Ana Ortaklık Payları
-54.112.502 3.153.967
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-70.935.840 -134.163.081
Dönem Karı (Zararı)
-28.467.711 33.226.935
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.937.405 18.405.763
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 1.825.986 2.002.164
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.180.825 1.200.252
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 4.094.082 1.679.252
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.086.743 -479.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
369.697 -586.805
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
369.697 -586.805
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -17.562.888 -3.722.729
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
16 25.644.791 30.072.971
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-521.006 -622.296
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-521.006 -622.296
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -9.937.794
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-57.841.327 -183.941.833
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
144.691.355 -8.412.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 144.691.355 -8.412.525
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.021.641 -6.461.372
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
20 4.476.318 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -454.677 -6.461.372
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-102.391.553 -208.474.420
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
9 -102.391.553 -208.474.420
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -3.148.565 -2.080.435
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.115.725 -31.175.918
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -15.109.213 48.904.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 1.008.784 8.679.918
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-66.334.686 31.378.417
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
9 -66.334.686 31.378.417
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.037.658 -8.740.257
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
20 35.499.432 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.461.774 -8.740.257
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -52.723.754 -10.286.415
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.719 2.726.864
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-8.719 2.726.864
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-68.371.633 -132.309.135
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -2.438.178 -567.884
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-126.029 -1.286.062
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
15.745.039 2.072.629
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.464 72.059
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-11 4.464 72.059
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.390.172 -656.905
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -3.340.294 -605.092
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -49.878 -51.813
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
19.130.747 2.657.475
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
96.959.245 106.989.974
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
122.604.036 127.136.681
Kredilerden Nakit Girişleri
5 122.604.036 127.136.681
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16 -25.644.791 -20.146.707
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.768.444 -25.100.478
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-42.294.126 -39.125.670
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-525.682 -64.226.148
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.080.860 68.917.106
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 555.178 4.690.958
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 555.178 1.080.860
Finansal Yatırımlar
19.498.156 38.630.153
Ticari Alacaklar
169.208.393 313.899.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 169.208.393 313.899.748
Diğer Alacaklar
1.054.204 6.789.487
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 4.476.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.054.204 2.313.169
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
1.130.175.578 1.027.784.025
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
9 1.130.175.578 1.027.784.025
Stoklar
8 38.530.941 35.382.376
Peşin Ödenmiş Giderler
58.215.745 62.331.470
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 58.215.745 62.331.470
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.769.488 6.855.648
Diğer Dönen Varlıklar
20.672.994 13.211.220
ARA TOPLAM
1.444.680.677 1.505.964.987
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.444.680.677 1.505.964.987
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
1.250 0
Diğer Alacaklar
9.833.889 8.120.247
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13.087 13.087
Maddi Duran Varlıklar
10 13.005.729 10.846.341
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.435.430 1.514.090
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 23.140.649 12.606.335
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
47.430.034 33.100.100
TOPLAM VARLIKLAR
1.492.110.711 1.539.065.087
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 782.742.665 622.892.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
782.742.665 622.892.792
Banka Kredileri
692.332.244 540.929.459
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
90.410.421 81.963.333
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 2.719.349 1.972.080
Ticari Borçlar
438.300.273 453.065.384
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 44.936 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 438.255.337 453.065.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 18.303.481 17.294.697
Diğer Borçlar
94.022.877 58.497.850
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 93.994.836 58.495.404
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
28.041 2.446
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 66.334.686
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 0 66.334.686
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 141.716.175 193.918.925
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19.670 670.857
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
30.727.444 26.649.420
ARA TOPLAM
1.508.551.934 1.441.296.691
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.508.551.934 1.441.296.691
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.036.472 55.054.911
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.036.472 55.054.911
Banka Kredileri
5 18.036.472 55.054.911
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 3.700.805 4.675.472
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 781.512 1.302.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 781.512 1.302.516
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.527.630 6.871.726
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 8.527.630 6.871.726
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 783.456 7.373.032
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.829.875 75.277.657
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.540.381.809 1.516.574.348
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-20.157.148 39.610.896
Ödenmiş Sermaye
16 100.000.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
66.213 66.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-346.851 -346.851
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-346.851 -346.851
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-346.851 -346.851
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-86.126.041 -80.470.499
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 -86.126.041 -80.470.499
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.613.685 1.613.685
Yasal Yedekler
16 1.613.685 1.613.685
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 18.748.348 39.916.397
Net Dönem Karı veya Zararı
16 -54.112.502 -21.168.049
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 -28.113.950 -17.120.157
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-48.271.098 22.490.739
TOPLAM KAYNAKLAR
1.492.110.711 1.539.065.087
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 66.213 -313.019 -50.284.112 1.597.775 16.027.391 23.904.916 90.999.164 22.462.331 113.461.495
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
23.904.916 -23.904.916 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
3.153.967 3.153.967 30.072.971 33.226.938
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.554.180 3.554.180 -42.679.850 -39.125.670
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
15.910 -15.910 0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 66.213 -313.019 -46.729.932 1.613.685 39.916.397 3.153.967 97.707.311 9.855.452 107.562.763
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 66.213 -346.851 -80.470.499 1.613.685 39.916.397 -21.168.049 39.610.896 -17.120.157 22.490.739
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-21.168.049 21.168.049 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-54.112.502 -54.112.502 25.644.791 -28.467.711
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.655.542 -5.655.542 -36.638.584 -42.294.126
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 66.213 -346.851 -86.126.041 1.613.685 18.748.348 -54.112.502 -20.157.148 -28.113.950 -48.271.098
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-28.467.711 33.226.938
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-42.294.126 -39.125.670
Yabancı Para Çevrim Farkları
-42.294.126 -39.125.670
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
16 -42.294.126 -39.125.670
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-42.294.126 -39.125.670
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-70.761.837 -5.898.732
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 -10.993.793 20.146.707
Ana Ortaklık Payları
-59.768.044 -26.045.439
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789310
BIST