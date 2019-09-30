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***ARMAE*** AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

30.09.2019 20:49
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***ARMAE*** AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/09/2019
Karar Sayısı
2019/13
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                          SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN 
 II-14.1.  SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR  TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
 FİNANSAL TABLO  VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN       
 KARAR  TARİHİ: 30/09/2019                                                                           
 KARAR  SAYISI:  2019/13                              
  KARAR  KONUSU: ŞİRKETİN FİNANSAL TABLOLARI VE FAALİYET RAPORU İLE İLGİLİ  SORUMLULUK BEYANI                               
 Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı  "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar  Tebliği" hükümleri uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları /  Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanan  ve Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından sınırlı denetime tabi tutulan 01.01.2019-30.06.2019 dönemine  ait konsolide finansal tablolarının ve faaliyet raporunun
a.  Tarafımızca incelendiğini, 
b.  Şirketteki görev  ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda  gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih  itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir  eksiklik içermediğini,   
c. Şirketteki görev ve  sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,   anılan Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların  konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, şirketin aktifleri,  pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile  ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve  faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve  konsolidasyon kapsamında kapsamındakilerle birlikte, Şirket'in finansal  durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler  ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan  ederiz.  
Saygılarımızla,
 
        Hasan İnce
    Kemal Kızılhan

    Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
    Yönetim Kurulu Başkanı






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