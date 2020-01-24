***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
24.01.2020 09:45
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 23.01.2020 tarih ve BİAŞ-2-506 sayılı yazılı talebine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8. maddesi gereğince Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814235
BIST
11:51122.632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 92,06
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
122.417
11:515,9376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 5,9270
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9410
En Düşük
5,9236
11:516,5605
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0061
|Açılış
|: 6,5430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5687
En Düşük
6,5503
11:51297,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,16
|Açılış
|: 297,07
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
298,43
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|ESCOM
|2,83
|19.445.589
|% 13,20
|
|DURDO
|23,66
|9.540.595
|% 12,13
|
|ERSU
|4,16
|11.451.749
|% 11,83
|
|BURCE
|10,40
|8.370.570
|% 10,99
|
|EGCYO
|0,48
|154.657
|% 9,09
|
|GARFA
|5,59
|3.760.819
|% -3,45
|
|ATSYH
|0,96
|10.622
|% -3,03
|
|LUKSK
|9,26
|804.019
|% -2,11
|
|DOGUB
|2,37
|2.376.717
|% -1,66
|
|PEGYO
|1,21
|22.218.507
|% -1,63
|
|THYAO
|14,47
|632.955.716
|% 1,62
|
|KRDMD
|2,99
|269.225.535
|% 0,67
|
|IPEKE
|9,88
|248.941.177
|% 2,70
|
|PETKM
|4,06
|228.757.748
|% 0,50
|
|GARAN
|12,13
|143.279.107
|% 0,58
|
|KRDMD
|2,99
|269.225.535
|% 0,67
|
|ADESE
|2,40
|208.013.301
|% 3,90
|
|PETKM
|4,06
|228.757.748
|% 0,50
|
|OZGYO
|1,90
|103.473.605
|% 9,20
|
|THYAO
|14,47
|632.955.716
|% 1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7616
|7,8005
|% -0,05
|
|Frank
|6,0878
|6,1245
|% -0,20
|
|Riyal
|1,5760
|1,5839
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.558
|-4,21
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.958
|2.007
|4,06
|
|Yarım
|947
|971
|1,96
|
|Çeyrek
|475
|486
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,00
|
|B. Petrol
|62,14
|62,14
|0,10
|
Seans Raporu
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12:01XU030
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12:00YUNSA
Yüzde 7.81 oranında artışla 15.19 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 205, 829 adet işlem