ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|MEPET
|1,83
|39.389.269
|% 19,61
|AVTUR
|1,60
|16.279.479
|% 15,94
|BOYP
|15,91
|2.988.244
|% 12,04
|RALYH
|8,00
|1.600
|% 11,89
|DENIZ
|26,00
|24.372.814
|% 11,88
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3770
|7,4140
|% 0,64
|Frank
|5,7647
|5,7995
|% 0,48
|Riyal
|1,5191
|1,5267
|% 0,24
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.504
|1.504
|8,17
|Altın Gr.
|276
|276
|1,70
|Cumhuriyet
|1.827
|1.854
|-1,00
|Tam
|1.819
|1.865
|3,22
|Yarım
|879
|902
|1,55
|Çeyrek
|441
|451
|0,78
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,04
|0,17
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,04
|B. Petrol
|60,78
|60,78
|0,54
Seans Raporu
- 12:25XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 415, 47 artarak (% 0.34 ) 122, 140
- 12:25AVGYO Yüzde 8.62 oranında artışla 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 888, 186 adet işlem
- 12:24MEPET Yüzde 19.61 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 202, 007 adet işlem
- 12:23OYLUM Yüzde 4.53 oranında artışla 2.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 825, 852 adet işlem
- 12:21BOYP Yüzde 13.45 oranında artışla 16.11 lira fiyatla işlem gören hissede 190, 070 adet işlem