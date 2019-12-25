***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.12.2019 15:32
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805145
BIST
15:54113.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 278,30
|Açılış
|: 113.397
|
|Önceki Kapanış
|: 113.153
|
113.585
En Düşük
113.063
15:545,9404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0095
|Açılış
|: 5,9330
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9512
En Düşük
5,9273
15:546,6003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0026
|Açılış
|: 6,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5800
|
6,6177
En Düşük
6,5761
15:54286,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,66
|Açılış
|: 286,34
|
|Önceki Kapanış
|: 287,00
|
287,07
En Düşük
285,93
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|4,08
|13.523.477
|% 17,24
|
|INFO
|5,29
|150.339
|% 15,00
|
|QNBFL
|111,60
|1.325.957
|% 14,99
|
|SRVGY
|7,90
|2.838.901
|% 14,99
|
|QNBFB
|37,60
|71.412.241
|% 14,98
|
|ISBTR
|23.999,90
|494.998
|% -5,14
|
|EKIZ
|0,61
|17.793
|% -4,69
|
|SEKUR
|5,53
|12.533.146
|% -4,49
|
|UZERB
|2,35
|119.220
|% -4,08
|
|KPHOL
|2,14
|22.284
|% -4,04
|
|THYAO
|13,99
|264.118.633
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,53
|255.150.037
|% 3,52
|
|TMSN
|7,03
|208.771.953
|% 5,87
|
|ASELS
|19,60
|180.388.357
|% -0,05
|
|SISE
|5,35
|153.343.580
|% 0,75
|
|TSKB
|1,15
|139.930.839
|% 2,68
|
|IHLAS
|0,83
|96.877.269
|% 7,79
|
|IEYHO
|0,61
|72.922.289
|% -3,17
|
|IHLGM
|1,12
|98.362.585
|% -2,61
|
|ALBRK
|1,43
|119.079.139
|% -1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6790
|7,7175
|% 0,09
|
|Frank
|6,0248
|6,0611
|% -0,34
|
|Riyal
|1,5780
|1,5859
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|0,01
|
|Altın Gr.
|286
|286
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|1.897
|1.926
|31,00
|
|Tam
|1.886
|1.933
|5,70
|
|Yarım
|912
|935
|2,76
|
|Çeyrek
|457
|468
|1,38
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
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|B. Petrol
|67,20
|67,20
|0,81
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