***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.01.2020 15:28
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810532
BIST
15:42116.748
En Yüksek
|Değişim
|: 3,43%
|| 3.871,77
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.170
En Düşük
115.236
15:425,8820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0328
|Açılış
|: 5,8760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
15:426,5430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0320
|Açılış
|: 6,5260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
15:42292,89
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -4,12
|Açılış
|: 292,89
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,06
|76.579.037
|% 18,50
|
|ODAS
|2,52
|699.611.222
|% 17,21
|
|CELHA
|7,41
|18.444.500
|% 16,88
|
|RYGYO
|4,75
|76.167.361
|% 16,71
|
|SRVGY
|11,36
|4.541.813
|% 14,98
|
|INFO
|7,00
|21.084
|% -5,41
|
|SANFM
|5,94
|5.909.920
|% -4,19
|
|TBORG
|12,50
|1.434.639
|% -3,85
|
|MTRYO
|5,81
|18.331
|% -3,17
|
|IHGZT
|5,00
|87.387
|% -2,91
|
|THYAO
|14,11
|1.752.833.233
|% 4,52
|
|ODAS
|2,52
|699.611.222
|% 17,21
|
|GARAN
|11,82
|521.344.971
|% 6,49
|
|PETKM
|3,81
|508.642.973
|% 2,97
|
|EKGYO
|1,45
|507.848.933
|% 4,32
|
|EKGYO
|1,45
|507.848.933
|% 4,32
|
|ODAS
|2,52
|699.611.222
|% 17,21
|
|ISGYO
|1,87
|402.843.686
|% 6,86
|
|ALBRK
|1,65
|290.257.688
|% 3,77
|
|KRDMD
|2,70
|419.925.059
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6310
|7,6693
|% -1,24
|
|Frank
|6,0071
|6,0433
|% -0,81
|
|Riyal
|1,5600
|1,5678
|% -0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.551
|-9,01
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|1.943
|1.973
|-58,00
|
|Tam
|1.935
|1.983
|-61,15
|
|Yarım
|935
|959
|-29,58
|
|Çeyrek
|469
|480
|-14,79
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,55
|65,55
|0,11
|