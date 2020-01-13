***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2020 12:16
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812028
BIST
13:51120.377
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 1.713,48
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.900
En Düşük
119.595
13:515,8595
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0174
|Açılış
|: 5,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
13:516,5172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0203
|Açılış
|: 6,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5432
En Düşük
6,5076
13:51292,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -2,69
|Açılış
|: 292,17
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
291,38
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,49
|67.753.626
|% 19,20
|
|AYEN
|4,27
|85.728.600
|% 17,31
|
|RYSAS
|6,72
|95.412.156
|% 17,07
|
|RYGYO
|6,07
|71.182.596
|% 15,40
|
|GLBMD
|2,61
|1.097.487
|% 14,98
|
|NIBAS
|5,00
|4.573
|% -5,12
|
|KERVN
|0,53
|373.504
|% -3,64
|
|UZERB
|2,17
|8.051
|% -2,69
|
|ALCAR
|70,15
|10.268.939
|% -2,30
|
|FMIZP
|60,60
|4.902.520
|% -2,26
|
|THYAO
|14,67
|1.236.468.618
|% 1,87
|
|PETKM
|4,01
|745.918.995
|% 2,56
|
|HALKB
|6,67
|457.190.711
|% 3,09
|
|KRDMD
|2,94
|367.410.288
|% 3,52
|
|EKGYO
|1,57
|313.136.795
|% 3,29
|
|EKGYO
|1,57
|313.136.795
|% 3,29
|
|PETKM
|4,01
|745.918.995
|% 2,56
|
|KRDMD
|2,94
|367.410.288
|% 3,52
|
|ALBRK
|1,74
|196.432.112
|% 2,35
|
|IEYHO
|0,72
|61.713.411
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5850
|7,6230
|% -0,85
|
|Frank
|5,9972
|6,0334
|% -0,32
|
|Riyal
|1,5568
|1,5646
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.552
|-8,98
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|1.956
|1.986
|0,00
|
|Tam
|1.927
|1.975
|-19,59
|
|Yarım
|931
|955
|-9,48
|
|Çeyrek
|467
|478
|-4,73
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,99
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,00
|65,00
|0,02
|