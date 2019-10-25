***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( İhraç Belgesi









***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25/10/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25/10/2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurusu onaylanmıştır. Konu ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu onayını içeren İhraç belgesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794807BIST