***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 03.10.2019İhraç Tavanı Tutarı 35.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 07.10.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 24.10.2019İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 24.10.2020İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 24.10.2019Ek AçıklamalarŞirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurusu 24/10/2019 tarihinde onaylanmıştır. Konu ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu onayını içeren İhraç belgesi ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç belgesi ve eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794812BIST