***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.10.2019 16:58
***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSAREN42018 ISIN kodlu nominal 7.000.000 TL tutarındaki tahvilin 7.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.04.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 7.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 7.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 7.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 10.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,6544
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAREN42018
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.11.2017
Satışa Başlanma Tarihi 12.04.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.04.2018
Vade Başlangıç Tarihi 13.04.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 7.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 13.07.2018 12.07.2018 13.07.2018 4,6142 18,5076 19,8334 322.994 Evet
2 12.10.2018 11.10.2018 12.10.2018 5,8562 23,4892 25,6426 409.934 Evet
3 11.01.2019 10.01.2019 11.01.2019 7,2831 29,2123 32,5746 509.814 Evet
4 12.04.2019 11.04.2019 12.04.2019 12.07.2019 6,3044 25,287 27,7902 441.310 Evet
6 11.10.2019 10.10.2019 11.10.2019 5,6544 22,6797 24,6846 395.807
7 10.01.2020 09.01.2020 10.01.2020 4,5064 18,075 19,3387 315.446
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Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRSAREN42018 Kupon Ödeme Tarihi:10 Ocak 2020 Kupon Faiz Oranı:% 4,5064 Kupon Ödeme Tutarı:315.446.-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:7
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSAREN42018 ISIN kodlu tahvilin, 10 Ocak 2020 tarihinde yapılacak olan yedinci kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,5064 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792226
BIST