***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSAREN42018 ISIN kodlu nominal 7.000.000 TL tutarındaki tahvilin altıncı kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.04.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 7.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 7.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 7.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 10.04.2020Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,6544Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSAREN42018Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.11.2017Satışa Başlanma Tarihi 12.04.2018Satışın Tamamlanma Tarihi 13.04.2018Vade Başlangıç Tarihi 13.04.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 7.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 13.07.2018 12.07.2018 13.07.2018 4,6142 18,5076 19,8334 322.994 Evet2 12.10.2018 5,8562 23,4892 25,6426 409.934 Evet3 11.01.2019 10.01.2019 11.01.2019 7,2831 29,2123 32,5746 509.814 Evet4 12.04.2019 11.04.2019 12.04.2019 5,7557 23,0859 25,1646 402.899 Evet5 12.07.2019 11.07.2019 12.07.2019 6,3044 25,287 27,7902 441.310 Evet6 11.10.2019 10.10.2019 11.10.2019 5,6544 22,6797 24,6846 395.807 Evet7 10.01.2020 09.01.2020 10.01.2020 4,5064 18,075 19,3387 315.446Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRSAREN42018 Kupon Ödeme Tarihi:11 Ekim 2019 Kupon Faiz Oranı:% 5,6544 Kupon Ödeme Tutarı:395.807.-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:6Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRSAREN42018 ISIN kodlu nominal 7.000.000 TL tutarındaki tahvilin altıncı kupon ödeme dönemine ilişkin 395.807.-TL'lik faiz ödemesi 11/102019 tarihi itibari ile yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792733BIST