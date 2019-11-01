***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.11.2019 17:20
***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSAREN22010 ISIN kodlu nominal 10.000.000 TL tutarındaki tahvilin 8.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Düzeltme" ilk açıklamanın üzerine "devam" niteliğinde olduğundan bu şekilde açıklama yapılmıştır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.04.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 10.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 03.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) %4,3078
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAREN22010
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.12.2017
Satışa Başlanma Tarihi 02.02.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.02.2018
Vade Başlangıç Tarihi 05.02.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.05.2018 04.05.2018 07.05.2018 4,3283 17,3607 18,5252 432.830 Evet
2 06.08.2018 03.08.2018 06.08.2018 4,6529 18,6629 20,0115 465.290 Evet
3 05.11.2018 02.11.2018 05.11.2018 6,0854 24,4083 26,7371 608.540 Evet
4 04.02.2019 01.02.2019 04.02.2019 6,8274 27,3846 30,3304 682.740 Evet
5 06.05.2019 03.05.2019 06.05.2019 5,458 21,8919 23,7575 545.800 Evet
6 05.08.2019 02.08.2019 05.08.2019 6,4663 25,9361 28,5721 646.630 Evet
7 04.11.2019 01.11.2019 04.11.2019 5,012 20,103 21,6714 501.200
8 03.02.2020 31.01.2020 03.02.2020 4,3078 17,2787 18,432 430.780
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRSAREN22010 Kupon Ödeme Tarihi:03 Şubat 2020 Kupon Faiz Oranı:% 4,3078 Kupon Ödeme Tutarı:430.780.-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:8
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSAREN22010 ISIN kodlu tahvilin, 3 Şubat 2020 tarihinde yapılacak olan sekizinci kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,3078 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796152
BIST