***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 07.05.2018 04.05.2018 07.05.2018 4,3283 17,3607 18,5252 432.830 Evet2 06.08.2018 03.08.2018 06.08.2018 4,6529 18,6629 20,0115 465.290 Evet3 05.11.2018 02.11.2018 05.11.2018 6,0854 24,4083 26,7371 608.540 Evet4 04.02.2019 01.02.2019 04.02.2019 6,8274 27,3846 30,3304 682.740 Evet5 06.05.2019 03.05.2019 06.05.2019 5,458 21,8919 23,7575 545.800 Evet6 05.08.2019 02.08.2019 05.08.2019 6,4663 25,9361 28,5721 646.630 Evet7 04.11.2019 01.11.2019 04.11.2019 5,012 20,103 21,6714 501.200 Evet8 03.02.2020 31.01.2020 03.02.2020 4,3078 17,2787 18,432 430.780Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRSAREN22010 Kupon Ödeme Tarihi:04 Kasım 2019 Kupon Faiz Oranı:% 5,0120 Kupon Ödeme Tutarı:501.200.-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:7Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRSAREN22010 ISIN kodlu nominal 10.000.000 TL tutarındaki tahvilin yedinci kupon ödeme dönemine ilişkin 501.200.-TL'lik faiz ödemesi 04/11/2019 tarihi itibari ile yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796462BIST