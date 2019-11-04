***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.11.2019 18:49
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.05.2018 04.05.2018 07.05.2018 4,3283 17,3607 18,5252 432.830 Evet
2 06.08.2018 03.08.2018 06.08.2018 4,6529 18,6629 20,0115 465.290 Evet
3 05.11.2018 02.11.2018 05.11.2018 6,0854 24,4083 26,7371 608.540 Evet
4 04.02.2019 01.02.2019 04.02.2019 6,8274 27,3846 30,3304 682.740 Evet
5 06.05.2019 03.05.2019 06.05.2019 5,458 21,8919 23,7575 545.800 Evet
6 05.08.2019 02.08.2019 05.08.2019 6,4663 25,9361 28,5721 646.630 Evet
7 04.11.2019 01.11.2019 04.11.2019 5,012 20,103 21,6714 501.200 Evet
8 03.02.2020 31.01.2020 03.02.2020 4,3078 17,2787 18,432 430.780
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRSAREN22010 Kupon Ödeme Tarihi:04 Kasım 2019 Kupon Faiz Oranı:% 5,0120 Kupon Ödeme Tutarı:501.200.-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:7
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSAREN22010 ISIN kodlu nominal 10.000.000 TL tutarındaki tahvilin yedinci kupon ödeme dönemine ilişkin 501.200.-TL'lik faiz ödemesi 04/11/2019 tarihi itibari ile yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796462
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