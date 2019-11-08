GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.11.2019 16:00
GÜNCEL HABERLER

***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSARENK2117 Isın kodlu tahvil ihracı ve birinci kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.10.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 10.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 05.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,2305
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSARENK2117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.10.2019
Satışa Başlanma Tarihi 07.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 08.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.02.2020 06.02.2020 07.02.2020 4,2305 16,9685 18,0802 423.050
2 08.05.2020 07.05.2020 08.05.2020
3 07.08.2020 06.08.2020 07.08.2020
4 06.11.2020 05.11.2020 06.11.2020
5 05.02.2021 04.02.2021 05.02.2021
6 07.05.2021 06.05.2021 07.05.2021
7 06.08.2021 05.08.2021 06.08.2021
8 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
728 gün vadeli planlanan 10.000.000 TL. nominal değerli finansman bonosunun tamamı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yapılarak, takası gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararı çerçevesinde, 12.11.2019 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.
Ek Açıklamalar
Arena Faktoring A.Ş.'nin 08/11/2019 tarihinde, %16,97 basit faizli, 2 yıl vadeli tahvil ihracına, yatırımcıların gösterdiği yoğun ilgi sonucunda başlangıç tutarı olan 10 milyon TL'nin yaklaşık iki katı talep gelmiş ve ihraç 19,5 milyon TL ile başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Arena Faktoring A.Ş.'nin tahvil ihracına aracılık eden Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ve tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797563


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:23103.488
Değişim :  -0,05% |  -56,58
Açılış :  103.446  
Önceki Kapanış :  103.544  
En Yüksek
104.018 En Düşük
103.021
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SMART 3,36 238.099.130 % 17,89  
IHGZT 2,97 5.715.248 % 14,23  
MRGYO 0,90 16.708.987 % 12,50  
RYGYO 1,98 4.782.904 % 11,24  
BURVA 5,31 5.050.540 % 10,17  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3494 7,3863 % 0,09  
Frank 5,7564 5,7911 % 0,03  
Riyal 1,5303 1,5379 % 0,14  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.458 1.458 -10,21  
Altın Gr. 270 270 -1,26  
Cumhuriyet 1.790 1.817 -28,00  
Tam 1.786 1.831 -25,44  
Yarım 863 886 -12,30  
Çeyrek 433 443 -6,15  
Gümüş.Ons 16,80 16,83 -0,30  
Gümüş Gr. 3,11 3,11 -0,05  
B. Petrol 61,41 61,41 -0,88  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru