***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSARENK2117 Isın kodlu tahvil ihracı ve birinci kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 10.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 10.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 05.11.2021Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,2305Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSARENK2117Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.10.2019Satışa Başlanma Tarihi 07.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 08.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 08.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 07.02.2020 06.02.2020 07.02.2020 4,2305 16,9685 18,0802 423.0502 08.05.2020 07.05.2020 08.05.20203 07.08.2020 06.08.2020 07.08.20204 06.11.2020 05.11.2020 06.11.20205 05.02.2021 04.02.2021 05.02.20216 07.05.2021 06.05.2021 07.05.20217 06.08.2021 05.08.2021 06.08.20218 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler728 gün vadeli planlanan 10.000.000 TL. nominal değerli finansman bonosunun tamamı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yapılarak, takası gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararı çerçevesinde, 12.11.2019 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.Ek AçıklamalarArena Faktoring A.Ş.'nin 08/11/2019 tarihinde, %16,97 basit faizli, 2 yıl vadeli tahvil ihracına, yatırımcıların gösterdiği yoğun ilgi sonucunda başlangıç tutarı olan 10 milyon TL'nin yaklaşık iki katı talep gelmiş ve ihraç 19,5 milyon TL ile başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Arena Faktoring A.Ş.'nin tahvil ihracına aracılık eden Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ve tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797563BIST