***ARNFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
08.11.2019 11:55
***ARNFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ARNFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/11/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Arena Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Tahvil
ISIN Kodu
TRSARENK2117
Nominal Değer (TL)
10.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
08/11/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
12/11/2019
Vadesi (Gün)
728
İtfa Tarihi
05/11/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797483
BIST
16:30103.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -98,10
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
104.018
En Düşük
103.021
16:305,7587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0113
|Açılış
|: 5,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7649
En Düşük
5,7385
16:306,3555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3385
16:30270,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -1,25
|Açılış
|: 270,17
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
269,08
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|3,35
|242.274.218
|% 17,54
|
|IHGZT
|2,99
|8.079.711
|% 15,00
|
|RYGYO
|2,00
|4.848.280
|% 12,36
|
|MRGYO
|0,89
|16.718.472
|% 11,25
|
|BURVA
|5,33
|5.057.333
|% 10,58
|
|KLNMA
|54,55
|77.804.109
|% -14,96
|
|VERUS
|15,39
|34.284.024
|% -13,44
|
|BRSAN
|8,72
|12.753.871
|% -8,69
|
|GEDZA
|5,47
|3.083.076
|% -7,60
|
|TIRE
|1,82
|36.254.983
|% -7,14
|
|THYAO
|12,83
|1.531.099.835
|% 1,34
|
|ASELS
|18,97
|467.093.815
|% 0,16
|
|ICBCT
|4,79
|429.213.038
|% 7,40
|
|HALKB
|5,74
|403.109.872
|% 4,17
|
|PETKM
|3,71
|399.493.576
|% 1,09
|
|THYAO
|12,83
|1.531.099.835
|% 1,34
|
|PETKM
|3,71
|399.493.576
|% 1,09
|
|ICBCT
|4,79
|429.213.038
|% 7,40
|
|KRDMD
|2,29
|186.802.805
|% -1,72
|
|SMART
|3,35
|242.274.218
|% 17,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3540
|7,3909
|% 0,15
|
|Frank
|5,7606
|5,7953
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5312
|1,5389
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.460
|1.460
|-7,63
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|-25,00
|
|Tam
|1.785
|1.829
|-26,82
|
|Yarım
|863
|885
|-12,97
|
|Çeyrek
|433
|442
|-6,49
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,89
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,05
|
|B. Petrol
|61,38
|61,38
|-0,91
|