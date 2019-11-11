***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 10.000.000 -104.479 1.499.678 -52.415 1.593.970 448.122 -414.684 -1.787.943 11.182.249 8.495.789 19.678.038Düzeltmelerden Sonraki Tutar21 10.000.000 -104.479 1.499.678 -52.415 1.593.970 448.122 -414.684 -1.787.943 11.182.249 8.495.789 19.678.038Transferler21 -1.787.943 1.787.943Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 48.051 1.270.586 10.308.883 11.627.520 1.561.216 13.188.736Dönem Karı (Zararı)21 10.308.883 10.308.883 1.561.216 11.870.099Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21 48.051 1.270.586 1.318.637 1.318.637Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)21 104.479 406.360 510.839 510.839Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması21 23.398 -1.547.490 688.879 2.744.294 1.909.081 -8.495.789 -6.586.708Dönem Sonu Bakiyeler21 10.000.000 23.398 0 1.906.038 -4.364 1.270.586 46.480 1.137.001 541.667 10.308.883 25.229.689 1.561.216 26.790.905Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 10.000.000 1.906.038 -4.558 1.263.911 46.480 1.137.002 -39.294 11.791.615 26.101.194 2.777.151 28.878.345Düzeltmelerden Sonraki Tutar21 10.000.000 1.906.038 -4.558 1.263.911 46.480 1.137.002 -39.294 11.791.615 26.101.194 2.777.151 28.878.345Transferler11.791.615 -11.791.615Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 -1.103 -6.530 -15.837.121 -15.998.966 1.346.557 -14.652.409Dönem Karı (Zararı)21 -15.837.121 -15.991.333 1.346.557 -14.644.776Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21 -1.103 -6.530 -7.633 -7.633Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)21 -28.396 -28.396Dönem Sonu Bakiyeler21 10.000.000 1.906.038 -5.661 1.257.381 46.480 1.137.002 11.752.322 -15.837.121 10.102.228 4.095.312 14.197.540Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.455.192 -27.261.310Dönem Karı (Zararı)28 -14.639.975 11.870.099Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)28 -14.639.975 11.870.099Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler21.243.470 -1.595.250Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 103.240 614.749Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler23.547.342 -531.012Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7-8 23.356.092 215.156Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler191.250 -746.168Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-15.405 -2.024.993Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 -15.405 -2.024.993Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.771.645 298.434Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 1.771.645 298.434Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -4.163.352 47.572İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.291.247 -37.697.533Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)11 0 -7.574.912Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 197.081 20.105.010İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 197.081 20.105.010Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -3.213.153 4.722.533İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -7.501.196 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 4.288.043 4.722.533Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 0 13.638.882Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 62.759 5.186.638Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -387.402 -54.071.245İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -387.402 -54.071.245Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 -50.242 -875.108Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 2.096.110 -12.163.452İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 2.096.110 -12.163.452Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 3.600 -6.665.879Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.312.248 -27.422.684Alınan Faiz24 1.127.080 208.210Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 15.864 -46.836YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.810.542 62.967.692Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 10.532 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 10.532 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -223.100 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -223.100 0Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 0 90.161.897Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-5.597.974 -27.194.205FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-995.087 -36.166.140Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -995.087 -36.166.140Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -995.087 -36.166.140YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-350.437 -459.758NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-350.437 -459.758DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ366.502 826.260DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.065 366.502Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 16.065 1.417.907Ticari Alacaklar7 7.374.636 7.571.717İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 7.374.636 7.571.717Diğer Alacaklar8 9.135.763 24.988.336İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 7.501.196 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.634.567 24.988.336Peşin Ödenmiş Giderler10 69.020 131.779İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 69.020 131.779Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 660 314Diğer Dönen Varlıklar20 1.990.222 144.180İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 1.990.222 144.180ARA TOPLAM18.586.366 34.254.233TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR18.586.366 34.254.233DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar12 1.799.518 1.675.724Binalar12 1.471.429 1.503.837Tesis, Makine ve Cihazlar12 0 1.438Taşıtlar12 0 9.080Mobilya ve Demirbaşlar12 140.828 118.996Özel Maliyetler12 187.261 42.373Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 1.370.336 1.572.050Şerefiye13 1.333.775 1.525.025Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 36.561 47.025Peşin Ödenmiş Giderler10 17.715 17.715İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 17.715