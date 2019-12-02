***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.12.2019 11:18
***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu üyesi Sayın Sayım Engür Şirketimizdeki yönetim kurulu üyeliği görevinden ve diğer görevlerinden 02.12.2019 tarihi itibariyle istifa etmiştir.
Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801146
BIST
12:36107.703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 799,32
|Açılış
|: 107.350
|
|Önceki Kapanış
|: 106.904
|
107.885
En Düşük
107.318
12:365,7579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0089
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7480
|
5,7582
En Düşük
5,7320
12:366,3431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0071
|Açılış
|: 6,3320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3497
En Düşük
6,3225
12:36269,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -1,68
|Açılış
|: 269,44
|
|Önceki Kapanış
|: 271,11
|
271,21
En Düşük
268,52
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|4,86
|2.425.621
|% 13,55
|
|GSRAY
|2,12
|195.244.985
|% 12,77
|
|RHEAG
|1,06
|14.479.499
|% 11,58
|
|DOGUB
|2,04
|23.248.986
|% 10,27
|
|BALAT
|0,44
|137.837
|% 10,00
|
|HUBVC
|12,39
|553.957
|% -10,28
|
|IHLAS
|0,75
|88.025.236
|% -3,85
|
|IHYAY
|0,85
|23.324.265
|% -3,41
|
|IDEAS
|3,17
|278.446
|% -3,35
|
|TKURU
|7,75
|6.397
|% -3,13
|
|THYAO
|13,83
|590.822.852
|% 1,24
|
|GSRAY
|2,12
|195.244.985
|% 12,77
|
|BJKAS
|3,19
|178.361.050
|% 9,62
|
|KRDMD
|2,43
|155.599.484
|% 1,67
|
|PETKM
|3,63
|121.411.985
|% 1,11
|
|IHLAS
|0,75
|88.025.236
|% -3,85
|
|GSRAY
|2,12
|195.244.985
|% 12,77
|
|KRDMD
|2,43
|155.599.484
|% 1,67
|
|BJKAS
|3,19
|178.361.050
|% 9,62
|
|IHLGM
|0,86
|47.168.469
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4097
|7,4469
|% -0,06
|
|Frank
|5,7335
|5,7680
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5305
|1,5382
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.456
|-10,85
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-7,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-9,69
|
|Yarım
|860
|882
|-4,69
|
|Çeyrek
|431
|441
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,87
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,03
|
|B. Petrol
|61,68
|61,68
|1,19
|