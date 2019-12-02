***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.12.2019 11:20
***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA UĞUR BAYRAKTAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist Bağımsız Üye Değil
NECATİ ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
MARUF DİNDAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans / Yatırım Danışmanı Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ABDULAZİZ AVCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 08.03.2019 Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801147
BIST
12:35107.701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 797,13
|Açılış
|: 107.350
|
|Önceki Kapanış
|: 106.904
|
107.885
En Düşük
107.318
12:355,7566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0076
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7480
|
5,7582
En Düşük
5,7320
12:356,3413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,3320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3497
En Düşük
6,3225
12:35269,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -1,67
|Açılış
|: 269,44
|
|Önceki Kapanış
|: 271,11
|
271,21
En Düşük
268,52
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|4,86
|2.425.621
|% 13,55
|
|IHEVA
|2,60
|6.470.029
|% 13,54
|
|GSRAY
|2,13
|182.859.774
|% 13,30
|
|DOGUB
|2,06
|23.055.074
|% 11,35
|
|RHEAG
|1,05
|14.303.808
|% 10,53
|
|HUBVC
|12,39
|553.957
|% -10,28
|
|IHYAY
|0,85
|22.967.974
|% -3,41
|
|IDEAS
|3,17
|278.446
|% -3,35
|
|TKURU
|7,75
|6.397
|% -3,13
|
|UFUK
|2,03
|7.769
|% -2,87
|
|THYAO
|13,85
|569.734.002
|% 1,39
|
|GSRAY
|2,13
|182.859.774
|% 13,30
|
|BJKAS
|3,20
|172.208.574
|% 9,97
|
|KRDMD
|2,43
|153.075.838
|% 1,67
|
|PETKM
|3,64
|114.987.095
|% 1,39
|
|IHLAS
|0,76
|86.981.327
|% -2,56
|
|GSRAY
|2,13
|182.859.774
|% 13,30
|
|KRDMD
|2,43
|153.075.838
|% 1,67
|
|BJKAS
|3,20
|172.208.574
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,87
|45.435.068
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4051
|7,4423
|% -0,12
|
|Frank
|5,7335
|5,7680
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5306
|1,5383
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.456
|-10,94
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-2,00
|
|Cumhuriyet
|1.785
|1.812
|-8,00
|
|Tam
|1.778
|1.822
|-10,33
|
|Yarım
|859
|882
|-5,00
|
|Çeyrek
|431
|441
|-2,49
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,86
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,04
|
|B. Petrol
|61,58
|61,58
|1,09
|