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***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.12.2019 11:20
GÜNCEL HABERLER



***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA UĞUR BAYRAKTAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist Bağımsız Üye Değil
NECATİ ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
MARUF DİNDAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans / Yatırım Danışmanı Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ABDULAZİZ AVCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 08.03.2019 Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801147


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IHEVA 2,60 6.470.029 % 13,54  
GSRAY 2,13 182.859.774 % 13,30  
DOGUB 2,06 23.055.074 % 11,35  
RHEAG 1,05 14.303.808 % 10,53  
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Sterlin 7,4051 7,4423 % -0,12  
Frank 5,7335 5,7680 % 0,13  
Riyal 1,5306 1,5383 % 0,14  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.455 1.456 -10,94  
Altın Gr. 269 269 -2,00  
Cumhuriyet 1.785 1.812 -8,00  
Tam 1.778 1.822 -10,33  
Yarım 859 882 -5,00  
Çeyrek 431 441 -2,49  
Gümüş.Ons 16,84 16,86 -0,17  
Gümüş Gr. 3,11 3,12 -0,04  
B. Petrol 61,58 61,58 1,09  
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