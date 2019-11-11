***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
11.11.2019 19:03
***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/11/2019
Karar Sayısı
10
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 11.11.2019 KARAR SAYISI: 2019.10 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1.SAYILI "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI Şirketimizin, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış 01.01.2019-30.09.2019 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Seri II-14.1)" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ve mevzuata uygun olarak hazırlanan, ara dönem finansal tablo ve dipnotları ile faaliyet raporumuz ektedir. a) 30.09.2019 tarihli konsolide ara dönem finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 01.01.2019-30.09.2019 dönemine ait konsolide ara dönem finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış ara dönem finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar/zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz. Saygılarımızla, Mustafa Uğur Bayraktar Abdülaziz Avcı Maruf Dindar Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Necati Özdemir Sayım Engür Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798168
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|
|ISBTR
|22.310,00
|816.392
|% 15,00
|
|OLMIP
|4,92
|8.353.905
|% 14,95
|
|KFEIN
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|
|DGATE
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|
|KLNMA
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|IZMDC
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|EKGYO
|1,26
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|% -0,79
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3992
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|Frank
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|Riyal
|1,5350
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|% 0,18
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.455
|1.455
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|Altın Gr.
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|270
|0,00
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|
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|1.839
|3,69
|
|Yarım
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|890
|1,79
|
|Çeyrek
|435
|445
|0,89
|
|Gümüş.Ons
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|0,01
|
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|3,13
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|B. Petrol
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