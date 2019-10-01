***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarASELSAN 1.134 YENİ İSTİHDAM GERÇEKLEŞTİRDİŞirketimiz tarafından 2019 yılının ilk dokuz ayında 1.134 yeni işe alım gerçekleştirilmiştir. Eylül ayı itibariyle 10 Milyar ABD Doları sipariş ile tarihi sipariş rekoru kırmış olan Şirketimiz, aldığı bu siparişler kapsamında mühendis ve teknisyen kadrosunu genişletmektedir. İşe yeni başlayan çalışanların %70'ini mühendis kadrosu %25'ini de teknisyen kadrosu oluşturmaktadır. Bu çalışanların 26 adedi doktora, 144 adedi ise yüksek lisans mezunudur. Yurt dışındaki yetişmiş insan kaynağının ülkemize geri kazanımında ilk tercih edilen kurumların başında gelen ASELSAN, bu özelliğini 2019 yılında da sürdürmüştür.Nitelikli iş gücü istihdamının en büyük öncelik olarak öne çıktığı bu süreçte, gerek çalışanlarımızdan alınan geri bildirimler, gerekse savunma sanayinin dinamikleri göz önüne alınarak daha çevik bir organizasyon yapısına sahip olmak adına bir takım değişiklikler de hayata geçirilmektedir. Bu kapsamda, Şirketimizin yapısını daha verimli kılmak ve karar alma süreçlerimizi hızlandırmak amacıyla bazı yönetici pozisyonlarında sadeleştirmeye gidilmiştir. Alınan karar doğrultusunda 20 yöneticimiz emekliye ayrılmıştır.Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını milli kaynaklarla karşılama ve global düzeyde güvenilir bir iş ortağı olma hedefiyle sürdürdüğümüz çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789344BIST