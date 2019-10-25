***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29/12/2017Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 29.12.2017 tarihinde imzalanmış olan kısa menzilli/alçak irtifa hava savunma sistemi sözleşmesine ait 91.550.073 Euro + 1.094.428.811 TL tutarındaki opsiyon paketi sözleşme kapsamına dahil edilmiştir. Söz konusu opsiyona ait teslimatlar 2021-2023 yıllarında gerçekleştirilecektir.Bu açıklama Savunma Sanayii Başkanlığının Şirketimize 24.10.2019 tarihinde ulaşan iznine istinaden yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794713BIST