***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.10.2019 10:34
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/12/2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 29.12.2017 tarihinde imzalanmış olan kısa menzilli/alçak irtifa hava savunma sistemi sözleşmesine ait 91.550.073 Euro + 1.094.428.811 TL tutarındaki opsiyon paketi sözleşme kapsamına dahil edilmiştir. Söz konusu opsiyona ait teslimatlar 2021-2023 yıllarında gerçekleştirilecektir.
Bu açıklama Savunma Sanayii Başkanlığının Şirketimize 24.10.2019 tarihinde ulaşan iznine istinaden yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794713
BIST
11:27100.595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 248,91
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.124
11:275,7760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0107
|Açılış
|: 5,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7921
En Düşük
5,7618
11:276,4260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0173
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,4006
11:27279,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,42
|Açılış
|: 279,23
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
280,21
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,68
|30.726.844
|% 18,58
|
|DITAS
|7,40
|4.692.581
|% 13,15
|
|NIBAS
|7,49
|7.490
|% 8,87
|
|FRIGO
|10,00
|14.500
|% 6,38
|
|MARTI
|0,78
|3.335.521
|% 5,41
|
|DARDL
|1,50
|1.536
|% -7,41
|
|TKURU
|10,68
|142.566
|% -6,40
|
|BALAT
|0,30
|3.000
|% -6,25
|
|DOKTA
|36,78
|1.080.007
|% -5,55
|
|ADNAC
|1,79
|2.419.248
|% -5,29
|
|THYAO
|11,93
|247.384.561
|% 1,02
|
|ASELS
|18,61
|195.478.470
|% 2,42
|
|GARAN
|9,66
|110.045.773
|% -0,41
|
|ISFIN
|2,47
|82.402.999
|% 2,92
|
|AKBNK
|7,19
|72.923.611
|% -0,14
|
|IHLGM
|0,78
|61.635.819
|% 1,30
|
|ISFIN
|2,47
|82.402.999
|% 2,92
|
|OSTIM
|1,28
|35.031.527
|% -1,54
|
|EKGYO
|1,25
|26.543.378
|% 0,00
|
|THYAO
|11,93
|247.384.561
|% 1,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3969
|7,4340
|% 0,12
|
|Frank
|5,7982
|5,8331
|% 0,18
|
|Riyal
|1,5348
|1,5425
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.505
|0,70
|
|Altın Gr.
|279
|280
|0,73
|
|Cumhuriyet
|1.845
|1.873
|10,00
|
|Tam
|1.835
|1.881
|6,46
|
|Yarım
|887
|910
|3,13
|
|Çeyrek
|445
|455
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,05
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,05
|
|B. Petrol
|61,47
|61,47
|-0,20
|