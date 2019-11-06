***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.11.2019 15:31
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HALUK GÖRGÜN GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU BAŞKANI, GENEL MÜDÜR ve YÖNETİM KURULU ÜYESİ IGG ASELSAN INTEGRATED SYSTEMS LLC YÖNETİM KURULU ÜYESİ, SASAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ, SAUDI ARABIAN DEFENSE AND ELECTRONICS COMPANY LLC YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, BARQ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MEHMET FATİH GÜÇLÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici DİREKTÖR SAUDI ARABIAN DEFENSE AND ELECTRONICS COMPANY LLC YÖNETİM KURULU ÜYESİ, BİTES SAVUNMA HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ YAZILIM ELEKTRONİK TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ
BAYRAM GENÇCAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SEZAİ ELAGÖZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Akademisyen - ASELSAN MIDDLE EAST PSC LTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, ASELSAN BİLKENT MİKRO NANO A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ASELSAN HASSAS OPTİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, TÜBİTAK AR-GE DESTEK VE SÜREÇ YÖNETİM HİZMETLERİ GRUBU YÜRÜTME KURULU ÜYELİĞİ, TÜYAR A.Ş. (YİTAL A.Ş.) YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MUSTAFA KAVAL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis DİREKTÖR IGG ASELSAN INTEGRATED SYSTEMS LLC YÖNETİM KURULU ÜYESİ, KAZAKHSTAN ASELSAN ENGINEERING LLP YÖNETİM KURULU ÜYESİ, SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ASELSAN KONYA SİLAH SİSTEMLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, BARQ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
OĞUZ ŞENER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis DİREKTÖR ASELSAN BİLKENT MİKRO NANO A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, MİKROELEKTRONİK MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI
İBRAHİM BEKAR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis - ASELSANNET MÜDÜRLER KURULU ÜYESİ, ASELSAN HASSAS OPTİK A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DANIŞMA KURULU ÜYESİ, MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DANIŞMA KURULU ÜYESİ
MEHMET ÇELİK GENEL MÜDÜR YARDIMCIŞ. YÖNETİM KURULU ÜYESİ
HAKAN KARATAŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Akademisyen YÖNETİM KURULU DANIŞMANI ÜAK DOÇENTİ, TEKNOHAB TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ
OSMAN DEVRİM FİDANCI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis DİREKTÖR ASELSAN GLOBAL DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, ULAK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, ASELSAN MIDDLE EAST PSC LTD YÖNETİM KURULU ÜYESİ
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