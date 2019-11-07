GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.11.2019 12:56
GÜNCEL HABERLER

***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
PINAR ÇELEBİ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 01.12.2013 0850 828 1 828 pberberoglu@aselsan.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI 203026
KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 701114
BAŞAK YÜCEKAYALI KIDEMLİ UZMAN 01.01.2014 0850 828 1 828 byucekayali@aselsan.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI 208529
GÜLRU SELÇUK FİLİZ UZMAN 24.03.2017 0850 828 1 828 guselcuk@aselsan.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797158


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:33102.763
Değişim :  1,60% |  1.618,98
Açılış :  101.812  
Önceki Kapanış :  101.144  
En Yüksek
102.817 En Düşük
101.812
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YESIL 15,00 14.448.669 % 20,00  
CMENT 13,21 8.455.655 % 13,29  
KLNMA 64,35 95.987.399 % 12,89  
TGSAS 3,47 18.685.691 % 9,46  
SMART 2,84 46.905.508 % 8,40  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3581 7,3950 % -0,15  
Frank 5,7672 5,8019 % -0,07  
Riyal 1,5261 1,5338 % -0,16  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.483 1.484 -7,65  
Altın Gr. 274 274 -2,05  
Cumhuriyet 1.818 1.845 -9,00  
Tam 1.807 1.853 -11,81  
Yarım 874 896 -5,72  
Çeyrek 438 448 -2,86  
Gümüş.Ons 17,53 17,55 -0,10  
Gümüş Gr. 3,23 3,24 -0,02  
B. Petrol 62,56 62,56 0,82  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru