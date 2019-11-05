***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
05.11.2019 18:26
önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK'nın Seri II, 14.1 Sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındaki işletmeler ile birlikte Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındaki işletmeler ile birlikte Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Prof. Dr. İbrahim ÖZKOL
Denetimden Sorumlu
Komite Başkanı
Prof. Dr. Ercümend ARVAS Prof. Dr. Mehmet ARIK Mehmet Fatih GÜÇLÜ
Denetimden Sorumlu Denetimden Sorumlu Mali Yönetim
Komite Üyesi Komite Üyesi Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796727
BIST
18:05100.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 437,53
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.694
En Düşük
99.848
18:055,7575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0184
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7050
|
5,7634
En Düşük
5,7179
18:056,3751
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0134
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,4008
En Düşük
6,3647
18:05274,40
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -3,95
|Açılış
|: 274,40
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
274,02
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,80
|141.230.557
|% 19,87
|
|BJKAS
|2,14
|232.778.496
|% 19,55
|
|QNBFL
|36,14
|6.736.902
|% 14,95
|
|ISKUR
|169.000,00
|169.000
|% 12,67
|
|HATEK
|5,57
|44.429.172
|% 10,52
|
|DOKTA
|30,00
|313.128
|% -17,81
|
|BMELK
|1,57
|363.992
|% -7,65
|
|IDEAS
|3,49
|796.259
|% -7,43
|
|VAKFN
|1,38
|26.835.807
|% -7,38
|
|EGCYO
|0,13
|8.680
|% -7,14
|
|THYAO
|11,86
|832.178.075
|% 0,25
|
|KRDMD
|2,25
|359.800.937
|% 0,00
|
|EREGL
|6,89
|309.218.854
|% 2,99
|
|GSRAY
|1,72
|304.370.850
|% 8,18
|
|FENER
|16,75
|261.204.499
|% -1,47
|
|GSRAY
|1,72
|304.370.850
|% 8,18
|
|KRDMD
|2,25
|359.800.937
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,14
|232.778.496
|% 19,55
|
|TSPOR
|1,40
|130.034.938
|% 3,70
|
|THYAO
|11,86
|832.178.075
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3845
|7,4216
|% 0,21
|
|Frank
|5,7711
|5,8059
|% -0,24
|
|Riyal
|1,5299
|1,5376
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.483
|-25,58
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-4,01
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|-9,05
|
|Yarım
|879
|902
|-4,38
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,62
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,25
|-0,08
|
|B. Petrol
|62,88
|62,88
|0,74
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59YGYO
Yüzde 6.67 oranında artışla 0.48 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 127, 385 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 631, 55 artarak (% 0.51 ) 124, 064
-
17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BERA, BJKAS
-
17:58IZMDC
Yüzde 7.05 oranında artışla 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 140, 298 adet işlem
-
17:56ALKA
Yüzde 5.73 oranında artışla 4.61 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 470, 919 adet işlem