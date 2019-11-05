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***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

05.11.2019 18:26
GÜNCEL HABERLER
 önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c)    Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK'nın Seri II, 14.1 Sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındaki işletmeler ile birlikte Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındaki işletmeler ile birlikte Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
 
                                                                                     Saygılarımızla,
    
 
 
Prof. Dr. İbrahim ÖZKOL
                                                                                Denetimden Sorumlu                                                                                                     
                                                                              Komite Başkanı
 
 
 
       Prof. Dr. Ercümend ARVAS                 Prof. Dr. Mehmet ARIK                        Mehmet Fatih GÜÇLÜ
           Denetimden Sorumlu                       Denetimden Sorumlu                                    Mali Yönetim
                Komite Üyesi                                         Komite Üyesi                                Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796727


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