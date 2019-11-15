***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









acak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıASFAT Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%0Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı%0İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih14/11/2019Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.AçıklamalarASELSAN ile ASFAT Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. arasında Pakistan Milgem Projesi ile ilgili olarak 14.11.2019 tarihinde, toplam bedeli 176.900.000,- AVRO tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2022-2023 yıllarında gerçekleştirilecektir.Bu açıklama ASFAT Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.'den alınan 14.11.2019 tarihli izne istinaden yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799060BIST