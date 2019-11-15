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***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

15.11.2019 09:31
GÜNCEL HABERLER


acak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
ASFAT Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%0
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%0
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
14/11/2019
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar

ASELSAN ile ASFAT Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. arasında Pakistan Milgem Projesi ile ilgili olarak 14.11.2019 tarihinde, toplam bedeli 176.900.000,- AVRO tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2022-2023 yıllarında gerçekleştirilecektir.
Bu açıklama ASFAT Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.'den alınan 14.11.2019 tarihli izne istinaden yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799060


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COSMO 1,42 876 % 8,40  
DIRIT 0,98 2.499.714 % 7,69  
HUBVC 7,90 3.254.766 % 7,34  
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Sterlin 7,4011 7,4382 % 0,27  
Frank 5,8067 5,8416 % 0,29  
Riyal 1,5323 1,5400 % 0,27  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.466 1.467 -4,27  
Altın Gr. 272 272 0,13  
Cumhuriyet 1.807 1.834 7,00  
Tam 1.796 1.841 7,78  
Yarım 868 891 3,76  
Çeyrek 435 445 1,88  
Gümüş.Ons 16,88 16,91 -0,13  
Gümüş Gr. 3,13 3,14 -0,01  
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