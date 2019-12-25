***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
25.12.2019 12:00
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%0,76
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%0,22
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
25/12/2019
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar
ASELSAN ile FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. arasında Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (ÖMTTZA) Görev Donanımları Projesi ile ilgili olarak 25.12.2019 tarihinde, toplam bedeli 297.599.400,- TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2021-2022 yılları arasında gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805119
BIST
15:55113.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 266,26
|Açılış
|: 113.397
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|Önceki Kapanış
|: 113.153
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113.585
En Düşük
113.063
15:555,9388
En Yüksek
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En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
|: 6,5750
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 286,34
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|Önceki Kapanış
|: 287,00
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287,07
En Düşük
285,93
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|4,07
|13.632.721
|% 16,95
|
|IHLAS
|0,90
|142.324.485
|% 16,88
|
|INFO
|5,29
|150.339
|% 15,00
|
|QNBFL
|111,60
|1.325.957
|% 14,99
|
|SRVGY
|7,90
|2.838.901
|% 14,99
|
|ISBTR
|23.999,90
|494.998
|% -5,14
|
|IEYHO
|0,60
|73.098.196
|% -4,76
|
|EKIZ
|0,61
|17.793
|% -4,69
|
|SEKUR
|5,54
|12.543.026
|% -4,32
|
|UZERB
|2,35
|119.220
|% -4,08
|
|THYAO
|14,00
|264.290.724
|% 0,07
|
|ISFIN
|3,52
|257.266.631
|% 3,23
|
|TMSN
|7,00
|209.310.340
|% 5,42
|
|ASELS
|19,60
|181.252.868
|% -0,05
|
|SISE
|5,35
|153.511.864
|% 0,75
|
|IHLAS
|0,90
|142.324.485
|% 16,88
|
|TSKB
|1,15
|140.103.088
|% 2,68
|
|IEYHO
|0,60
|73.098.196
|% -4,76
|
|IHLGM
|1,14
|100.729.548
|% -0,87
|
|ALBRK
|1,44
|119.353.359
|% -0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6817
|7,7202
|% 0,12
|
|Frank
|6,0224
|6,0587
|% -0,37
|
|Riyal
|1,5784
|1,5863
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|0,01
|
|Altın Gr.
|286
|286
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|1.897
|1.926
|31,00
|
|Tam
|1.886
|1.933
|5,70
|
|Yarım
|912
|935
|2,76
|
|Çeyrek
|457
|468
|1,38
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,20
|67,20
|0,81
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