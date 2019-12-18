***ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
18.12.2019 09:16
***ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ASELS]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASELS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0508771 TL Teorik Fiyat: 19,399 (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804055
BIST
12:16110.711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -362,65
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
12:165,8992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0116
|Açılış
|: 5,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9207
En Düşük
5,8830
12:166,5730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0087
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5924
En Düşük
6,5510
12:16280,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,19
|Açılış
|: 280,57
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,36
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|69,00
|2.761.251
|% 14,71
|
|IEYHO
|0,62
|164.375.275
|% 12,73
|
|BURVA
|7,93
|7.100.450
|% 11,22
|
|HALKS
|2,00
|231.118
|% 9,89
|
|UZERB
|3,40
|16.323
|% 9,68
|
|MARTI
|0,84
|12.763.037
|% -15,15
|
|MRGYO
|0,91
|8.548.982
|% -13,33
|
|NIBAS
|5,50
|1.843
|% -10,28
|
|BALAT
|0,54
|31.922
|% -10,00
|
|KSTUR
|27,26
|5.670
|% -9,13
|
|THYAO
|13,76
|445.164.574
|% -1,08
|
|GARAN
|10,74
|176.640.699
|% -1,29
|
|IEYHO
|0,62
|164.375.275
|% 12,73
|
|TUPRS
|123,50
|162.560.585
|% -0,56
|
|GUSGR
|2,49
|162.044.159
|% -3,49
|
|IEYHO
|0,62
|164.375.275
|% 12,73
|
|GUSGR
|2,49
|162.044.159
|% -3,49
|
|EKGYO
|1,48
|87.215.224
|% -1,99
|
|KRDMD
|2,46
|122.333.658
|% -1,60
|
|ODAS
|2,21
|97.600.576
|% 4,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7066
|7,7453
|% 0,05
|
|Frank
|5,9895
|6,0256
|% 0,19
|
|Riyal
|1,5688
|1,5767
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.479
|2,45
|
|Altın Gr.
|280
|280
|0,95
|
|Cumhuriyet
|1.857
|1.885
|8,00
|
|Tam
|1.849
|1.895
|8,02
|
|Yarım
|894
|917
|3,88
|
|Çeyrek
|448
|458
|1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,06
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|0,02
|
|B. Petrol
|65,69
|65,69
|-0,41
|