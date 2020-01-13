***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Entegre Rapor









***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Entegre Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEntegre RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAslan Çimento A.Ş. olarak, sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda, ekonomik, sosyal ve çevresel etkimizin takibini, kaynakların verimli kullanımını ve döngüsel ekonomiyi iş süreçlerine entegre etmeyi hedefleyen bakış açımızla ikincisini hazırladığımız, 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemi faaliyetlerimizi kapsayan 2018 yılı entegre raporumuzu siz paydaşlarımızın kullanımına sunmaktayız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812208BIST