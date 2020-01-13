***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Entegre Rapor
13.01.2020 19:20
***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Entegre Rapor )
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Entegre Rapor
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aslan Çimento A.Ş. olarak, sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda, ekonomik, sosyal ve çevresel etkimizin takibini, kaynakların verimli kullanımını ve döngüsel ekonomiyi iş süreçlerine entegre etmeyi hedefleyen bakış açımızla ikincisini hazırladığımız, 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemi faaliyetlerimizi kapsayan 2018 yılı entegre raporumuzu siz paydaşlarımızın kullanımına sunmaktayız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812208
BIST
18:05120.249
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 1.585,33
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.900
En Düşük
119.595
18:055,8669
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0100
|Açılış
|: 5,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
18:056,5371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 6,5260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5432
En Düşük
6,5076
18:05292,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -2,48
|Açılış
|: 292,39
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
291,38
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,50
|100.075.758
|% 20,00
|
|HUBVC
|25,24
|107.391.909
|% 19,96
|
|RYGYO
|6,31
|115.000.417
|% 19,96
|
|YUNSA
|13,30
|149.188.760
|% 19,93
|
|RYSAS
|6,88
|140.667.374
|% 19,86
|
|INFO
|6,50
|26.773
|% -7,01
|
|ATAGY
|4,17
|13.952.337
|% -5,66
|
|ITTFH
|3,40
|172.830.509
|% -5,29
|
|NIBAS
|5,00
|110.833
|% -5,12
|
|VKING
|3,50
|1.472.565
|% -4,89
|
|THYAO
|14,84
|2.473.672.531
|% 3,06
|
|PETKM
|4,09
|1.514.608.444
|% 4,60
|
|HALKB
|6,60
|728.340.551
|% 2,01
|
|KRDMD
|2,97
|691.356.284
|% 4,58
|
|ASELS
|22,92
|537.283.769
|% 0,97
|
|PETKM
|4,09
|1.514.608.444
|% 4,60
|
|EKGYO
|1,58
|501.952.571
|% 3,95
|
|KRDMD
|2,97
|691.356.284
|% 4,58
|
|ALBRK
|1,72
|332.561.519
|% 1,18
|
|THYAO
|14,84
|2.473.672.531
|% 3,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6012
|7,6393
|% -0,64
|
|Frank
|6,0234
|6,0597
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5593
|1,5671
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.550
|-10,45
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-2,54
|
|Cumhuriyet
|1.951
|1.966
|-20,00
|
|Tam
|1.934
|1.983
|-12,07
|
|Yarım
|935
|959
|-5,84
|
|Çeyrek
|469
|480
|-2,92
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,00
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,33
|64,33
|-0,65
|
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