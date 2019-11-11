***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Finansal Rapor









***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler73.000.000 101.227.638 210.892 -1.367.540 -249.318 102.427.795 10.592.708 43.780.400 329.622.575 329.622.575Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-270.869 -270.869 -270.869Transferler3.648.218 -3.648.218 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)79.222 5.941 32.051.865 32.137.028 32.137.028Dönem Karı (Zararı)32.051.865 32.051.865 32.051.865Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)79.222 5.941 85.163 85.163Kar Payları-40.132.182 -40.132.182 -40.132.182Dönem Sonu Bakiyeler73.000.000 101.227.638 210.892 -1.288.318 -243.377 106.076.013 10.321.839 32.051.865 321.356.552 321.356.552Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler73.000.000 101.227.638 210.892 -691.990 -185.661 106.076.013 10.321.839 33.792.833 323.751.564 323.751.564Transferler33.411.918 -33.411.918 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-309.253 -33.452 -16.221.772 -16.564.477 -16.564.477Dönem Karı (Zararı)-16.221.772 -16.221.772 -16.221.772Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-309.253 -33.452 -342.705 -342.705Kar Payları-380.915 -380.915 -380.915Dönem Sonu Bakiyeler73.000.000 101.227.638 210.892 -1.001.243 -219.113 139.487.931 10.321.839 -16.221.772 306.806.172 306.806.172Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI35.889.178 -56.656.164Dönem Karı (Zararı)-16.221.772 32.051.865Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler68.452.827 48.160.323Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19.939.806 20.087.974Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler14.127 586.638Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 14.127 586.638Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.345.500 4.859.600Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.386.948 1.567.099Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -83.299 -97.197Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 1.915.156 684.840Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 2.126.695 2.704.858Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler28.259.703 14.068.324Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler19 266.919 -10.801Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler19 12.945.938Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler4.201.460 -491.927İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 4.201.460 -491.927Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 -3.506.949 9.134.573Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.013.677 -74.058Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20 -1.013.677 -74.058İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-15.731.280 -89.248.462Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.006.335 -53.990.579İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.863.982 -24.991.924İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.870.317 -28.998.655Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-598.732 -6.220.567Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-717.510 -18.427.395Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.659.252 -6.211.982İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-11.209.066 9.215.547İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.549.814 -15.427.529Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.762.121 -4.397.939İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları36.499.775 -9.036.274Ödenen Temettüler-40.022.045Alınan Faiz1.019.760 3.354.051Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.472.311 -2.915.314Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -158.046 -8.036.582YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-108.424.137 -14.061.753Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.103.111 106.607Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-69.756.605 -14.168.360Verilen Nakit Avans ve Borçlar-41.770.643FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.228.195 104.564.162Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri31.497.479 119.101.835Ödenen Faiz-49.634.928 -15.530.086Alınan Faiz3.909.254 992.413YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-86.763.154 33.846.245NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-86.763.154 33.846.245DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 97.285.094 79.455.109DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 10.521.940 113.301.354Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 10.523.081 97.426.839Ticari Alacaklar6 201.641.993 203.662.455İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 51.385.788 48.521.806İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar150.256.205 155.140.649Diğer Alacaklar1.311.907 147.636İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.311.907 147.636Stoklar7 60.568.904 59.851.394Peşin Ödenmiş Giderler8 5.634.270 4.599.433İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.634.270 4.599.433Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 0 0Diğer Dönen Varlıklar1.385.338 2.688.802İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.385.338 2.688.802ARA TOPLAM281.065.493 368.376.559TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR281.065.493 368.376.559DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar720.776 1.327.033İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar720.776 1.327.033Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 31.992.851 36.227.763Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 7.560.734 7.753.524Maddi Duran Varlıklar10 341.859.178 265.691.662Kullanım Hakkı Varlıkları2.462.561Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.073.550 5.310.507Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 5.073.550 5.310.507Peşin Ödenmiş Giderler8 45.751.193 3.671.205Ertelenmiş Vergi Varlığı15 7.698.085 3.925.020TOPLAM DURAN VARLIKLAR443.118.928 323.906.714TOPLAM VARLIKLAR724.184.421 692.283.273KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 145.892.556 239.078.778Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 11.305.167 12.085.417Ticari Borçlar6 57.845.969 50.302.080İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 11.680.701 22.889.767İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar46.165.268 27.412.313Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.128.923 1.453.817Diğer Borçlar3.704.331 5.932.162İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 2.147.290 1.828.662İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.557.041 4.103.500Türev Araçlar12.945.938Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 13.666.109 16.756.927İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.666.109 16.756.927Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 137.002 106.245Kısa Vadeli Karşılıklar7.554.754 4.690.228Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.287.500 809.636Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 5.267.254 3.880.592Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler770.294 322.190ARA TOPLAM255.951.043 330.727.844TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER255.951.043 330.727.844UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 146.454.523 25.000.000Uzun Vadeli Karşılıklar14.972.683 12.803.865Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10.608.512 8.799.787Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar11 4.364.171 4.004.078TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER161.427.206 37.803.865TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER417.378.249 368.531.709ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar306.806.172 323.751.564Ödenmiş Sermaye14 73.000.000 73.000.000Sermaye Düzeltme Farkları14 101.227.638 101.227.638Paylara İlişkin Primler (İskontolar)210.892 210.892Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.220.356 -877.651Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.001.243 -691.990Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.001.243 -691.990Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-219.113 -185.661Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 139.487.931 106.076.013Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10.321.839 10.321.839Net Dönem Karı veya Zararı-16.221.772 33.792.833TOPLAM ÖZKAYNAKLAR306.806.172 323.751.564TOPLAM KAYNAKLAR724.184.421 692.283.273Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 250.640.631 293.433.963 87.773.255 95.024.321Satışların Maliyeti17 -187.204.218 -211.765.198 -63.515.875 -65.764.315TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)63.436.413 81.668.765 24.257.380 29.260.006BRÜT KAR (ZARAR)63.436.413 81.668.765 24.257.380 29.260.006Genel Yönetim Giderleri-27.673.454 -20.027.574 -9.176.287 -7.525.476Pazarlama Giderleri-9.301.960 -8.782.490 -3.061.256 -2.785.952Araştırma ve Geliştirme Giderleri-239.366 -189.668 -78.568 -63.567Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 7.281.455 14.917.063 871.306 4.796.993Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -7.732.976 -9.455.929 -2.299.349 -4.027.788ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)25.770.112 58.130.167 10.513.226 19.654.216Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 1.931.978 873.014 559.622 303.142Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -737.030 -897.096 -209.430 -293.545Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 -4.201.460 491.927 -1.021.744 -832.844FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)22.763.600 58.598.012 9.841.674 18.830.969Finansman Gelirleri19 3.768.650 1.249.054 2.738.468 563.969Finansman Giderleri19 -46.260.971 -18.660.628 -24.367.839 -9.147.343SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-19.728.721 41.186.438 -11.787.697 10.247.595Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.506.949 -9.134.573 3.182.303 -2.548.530Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -188.803 -7.329.766 -188.803 -2.640.588Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 3.695.752 -1.804.807 3.371.106 92.058SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-16.221.772 32.051.865 -8.605.394 7.699.065DÖNEM KARI (ZARARI)-16.221.772 32.051.865 -8.605.394 7.699.065Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları16 -16.221.772 32.051.865 -8.605.394 7.699.065Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç ? -0,22221605 0,43906664 -0,11788211 0,10546664Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-342.705 85.163 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-386.566 99.028 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-33.452 5.941 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-33.452 5.941 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler77.313 -19.806 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri77.313 -19.806 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-342.705 85.163 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-16.564.477 32.137.028 -8.605.394 7.699.065Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-16.564.477 32.137.028 -8.605.394 7.699.065http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798351BIST