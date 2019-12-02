***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.12.2019 19:28
***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29 Mart 2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yaptığı "Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim" açıklamasında 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla 2018 yılı karından sermayeyi temsil eden pay sahiplerine birinci ve ikinci kar payı dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere kaydedilmesine böylelikle 2018 yılı karından Kurucu Pay Sahiplerine bir pay brüt 282,1596889 TL, net 239,8357333 TL, toplam 380.915,58 TL kar payının en geç 15 Aralık 2019 tarihine kadar nakden dağıtılmasına karar verildiği bildirilmiştir.
Şirketimizin 2 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında kurucu pay sahiplerine yapılacak 2018 yılı kar dağıtımının, 3 Aralık 2019 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801392
BIST
18:05108.004
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 1.100,62
|Açılış
|: 107.350
|
|Önceki Kapanış
|: 106.904
|
108.210
En Düşük
107.318
18:055,7428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0062
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7480
|
5,7643
En Düşük
5,7320
18:056,3661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0301
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3719
En Düşük
6,3225
18:05269,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,12
|Açılış
|: 269,99
|
|Önceki Kapanış
|: 271,11
|
271,21
En Düşük
268,52
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,25
|415.709.855
|% 19,68
|
|SANKO
|8,28
|42.326.341
|% 18,79
|
|SMART
|7,10
|160.444.015
|% 16,78
|
|BJKAS
|3,34
|432.490.408
|% 14,78
|
|KLNMA
|53,20
|5.026.432
|% 14,51
|
|HUBVC
|11,74
|6.217.066
|% -14,99
|
|SNGYO
|0,80
|41.055.645
|% -11,11
|
|IHYAY
|0,80
|103.720.219
|% -9,09
|
|ARTI
|0,84
|57.469
|% -3,45
|
|TKURU
|7,73
|82.568
|% -3,37
|
|THYAO
|13,89
|1.475.623.696
|% 1,68
|
|BJKAS
|3,34
|432.490.408
|% 14,78
|
|GSRAY
|2,25
|415.709.855
|% 19,68
|
|KRDMD
|2,46
|336.013.168
|% 2,93
|
|ASELS
|18,79
|335.802.390
|% 0,64
|
|GSRAY
|2,25
|415.709.855
|% 19,68
|
|IHLAS
|0,80
|130.893.505
|% 2,56
|
|KRDMD
|2,46
|336.013.168
|% 2,93
|
|BJKAS
|3,34
|432.490.408
|% 14,78
|
|IHYAY
|0,80
|103.720.219
|% -9,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4119
|7,4490
|% -0,03
|
|Frank
|5,7679
|5,8026
|% 0,73
|
|Riyal
|1,5265
|1,5342
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-3,00
|
|Tam
|1.780
|1.825
|-7,91
|
|Yarım
|860
|883
|-3,83
|
|Çeyrek
|432
|441
|-1,91
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,03
|
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