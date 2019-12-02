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***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.12.2019 19:28
GÜNCEL HABERLER



***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimizin 29 Mart 2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yaptığı "Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim" açıklamasında  2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında  Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla 2018 yılı karından sermayeyi temsil eden pay sahiplerine birinci ve ikinci kar payı dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere kaydedilmesine böylelikle 2018 yılı karından Kurucu Pay Sahiplerine bir pay brüt 282,1596889 TL, net 239,8357333 TL, toplam 380.915,58 TL kar payının en geç 15 Aralık 2019 tarihine kadar nakden dağıtılmasına karar verildiği bildirilmiştir.
Şirketimizin 2 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında  kurucu pay sahiplerine yapılacak 2018 yılı kar dağıtımının, 3 Aralık 2019 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801392


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