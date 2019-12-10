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***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.12.2019 18:31
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***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Yürürlükteki toplu iş sözleşmesinin 31.12.2019 itibariyle sona ermesi sebebiyle, üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında yapılacak yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 18 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 11:00'de başlanacaktır.
Pay sahiplerimize saygı ile duyurulur.
Aslan Çimento A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802871


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RYSAS 3,19 36.857.461 % 19,92  
PAPIL 7,59 161.402.809 % 19,91  
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