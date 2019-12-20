ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

BIST En Aktif Hisseler
|IPEKE
|8,37
|826.840.641
|% 19,57
|MTRYO
|7,01
|11.175.365
|% 14,92
|AYCES
|9,48
|4.644.362
|% 14,91
|ESCOM
|1,38
|6.624.798
|% 12,20
|MRGYO
|1,02
|11.918.075
|% 10,87
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7151
|7,7538
|% 0,05
|Frank
|6,0123
|6,0485
|% -0,68
|Riyal
|1,5764
|1,5843
|% -0,21
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.477
|1.477
|-2,40
|Altın Gr.
|281
|281
|-1,28
|Cumhuriyet
|1.873
|1.901
|4,00
|Tam
|1.863
|1.910
|3,56
|Yarım
|901
|924
|1,72
|Çeyrek
|452
|462
|0,86
|Gümüş.Ons
|17,11
|17,16
|0,06
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,26
|-0,00
|B. Petrol
|66,20
|66,20
|-0,34
Seans Raporu
- 17:59KARSN Yüzde 4.61 oranında artışla 1.59 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 799, 411 adet işlem
- 17:56 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, TOASO, KRDMD
- 17:56XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 625, 92 artarak (% 0.59 ) 105, 832
- 17:56 Tavandan işlem gören hisse senedleri : DARDL, BALAT, EGCYO, AYCES, ATSYH, EGCYH, MTRYO
- 17:56 ESCOM, KRSAN, OZKGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında