***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 818.154.387 867.862.167 253.505.037 230.460.242Satışların Maliyeti17 -662.278.499 -714.763.671 -208.257.653 -176.633.518TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)155.875.888 153.098.496 45.247.384 53.826.724BRÜT KAR (ZARAR)155.875.888 153.098.496 45.247.384 53.826.724Genel Yönetim Giderleri-43.659.911 -34.974.618 -15.000.096 -12.034.987Pazarlama Giderleri-62.119.189 -58.847.993 -20.651.432 -21.797.633Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.813.398 -2.018.710 -467.930 -442.730Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 44.559.786 85.120.231 13.667.423 52.811.046Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -42.041.967 -153.663.983 -16.829.197 -88.500.495ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)50.801.209 -11.286.577 5.966.152 -16.138.075Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler8.396 -5.946 4.817 -294.920FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)50.809.605 -11.292.523 5.970.969 -16.432.995Finansman Gelirleri19 45.109.997 122.611.756 18.969.418 90.341.664Finansman Giderleri20 -126.530.961 -217.338.431 -30.585.980 -146.048.516SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-30.611.359 -106.019.198 -5.645.593 -72.139.847Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri12.620.561 15.776.321 3.407.855 13.332.638Dönem Vergi (Gideri) Geliri-180.842 -136.463 -63.250 -89.817Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12.801.403 15.912.784 3.471.105 13.422.455SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-17.990.798 -90.242.877 -2.237.738 -58.807.209DÖNEM KARI (ZARARI)-17.990.798 -90.242.877 -2.237.738 -58.807.209Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-17.990.798 -90.242.877 -2.237.738 -58.807.209Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden 100 Adet Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,21420000 -1,07430000 -0,02660000 -0,70010000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI234.465.117 -16.319.078Dönem Karı (Zararı)-17.990.798 -90.242.877Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler99.137.723 197.460.769Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9-10 29.743.509 25.280.222Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-209.560 -309.517Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -209.560 -309.517Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.989.070 4.080.259Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.989.070 4.080.259Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler61.065.166 24.046.531Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -5.005.560 -10.743.741Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 66.070.726 34.790.272Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler9.429.288 149.131.267Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-12.620.561 -15.776.321Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-8.396 5.946Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-8.396 5.946Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler9.749.207 11.002.382İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler156.636.543 -120.279.562Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler33.585.187 -2.197.776Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler14 35.849.229 -54.795.402Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 16.179.879 -172.710.571Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.210.441 68.395.726Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler92.875.718 43.174.186İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.643.029 -2.145.725Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-6.643.029 -2.145.725Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları237.783.468 -13.061.670Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -2.744.608 -2.247.874Vergi İadeleri (Ödemeleri)-573.743 -1.009.534YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-49.144.108 -35.683.858Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.996 386.368Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.996 386.368Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-49.161.104 -36.070.226Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -7.089.953 -8.995.362Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -42.071.151 -27.074.864FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-199.484.625 -33.030.313Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri532.168.733 455.669.157Kredilerden Nakit Girişleri532.168.733 455.669.157Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-664.789.757 -469.835.100Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-664.789.757 -469.835.100Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-630.245 0Ödenen Faiz-71.256.054 -29.706.866Alınan Faiz5.022.698 10.842.496YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.163.616 -85.033.249NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.163.616 -85.033.249DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 96.481.488 98.357.461DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 82.317.872 13.324.212Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 82.325.274 96.506.029Ticari Alacaklar213.581.734 249.815.860İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,22 554.402 8.021.207İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 213.027.332 241.794.653Diğer Alacaklar13.146.599 41.324.118İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13.146.599 41.324.118Stoklar7 461.866.925 478.046.804Peşin Ödenmiş Giderler14 19.857.095 22.340.495Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar392.901 835.831Diğer Dönen Varlıklar14 49.742.296 54.186.757ARA TOPLAM840.912.824 943.055.894TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR840.912.824 943.055.894DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar186 186İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar186 186Maddi Duran Varlıklar8 552.999.754 560.648.627Kullanım Hakkı Varlıkları10 4.564.454 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar122.152.033 93.901.876Şerefiye2.340.995 2.340.995Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 119.811.038 91.560.881Peşin Ödenmiş Giderler14 2.582.086 2.059.179Ertelenmiş Vergi Varlığı21 6.753.886 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR689.052.399 656.609.868TOPLAM VARLIKLAR1.529.965.223 1.599.665.762KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 425.709.010 552.303.318İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar425.709.010 552.303.318Banka Kredileri424.229.333 552.303.318Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.479.677Ticari Borçlar310.861.444 325.219.054İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,22 141.822.240 109.509.356İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 169.039.204 215.709.698Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.791.784 6.115.190Diğer Borçlar1.476.501 987.867İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22 9.109 9.109İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.467.392 978.758Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 100.138.718 20.414.477Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0Kısa Vadeli Karşılıklar24.588.939 15.235.970Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 4.939.532 843.195Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 19.649.407 14.392.775ARA TOPLAM867.566.396 920.275.876TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER867.566.396 920.275.876UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 92.948.274 90.420.000İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar92.948.274 90.420.000Banka Kredileri89.765.260 90.420.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.183.014Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler14 18.540.816 13.492.820Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 816.553 590.029Uzun Vadeli Karşılıklar24.710.005 23.885.435Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 24.710.005 23.885.435Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 0 6.363.539TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER137.015.648 134.751.823TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.004.582.044 1.055.027.699ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar525.383.179 544.638.063Ödenmiş Sermaye15 84.000.000 84.000.000Sermaye Düzeltme Farkları30.149.426 30.149.426Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)407.843.211 409.107.297Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)407.843.211 409.107.297Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)417.373.045 417.373.045Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.529.834 -8.265.748Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler162.221.926 162.221.926Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-140.840.586 -60.331.986Net Dönem Karı veya Zararı-17.990.798 -80.508.600TOPLAM ÖZKAYNAKLAR525.383.179 544.638.063TOPLAM KAYNAKLAR1.529.965.223 1.599.665.762Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler84.000.000 30.149.426 417.373.045 -5.286.390 162.175.629 -11.897.328 -48.388.364 628.126.018 628.126.018Transferler46.297 -48.434.661 48.388.364 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.243.524 -90.242.877 -91.486.401 -91.486.401Dönem Karı (Zararı)-90.242.877 -90.242.877 -90.242.877Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.243.524 -1.243.524 -1.243.524Dönem Sonu Bakiyeler84.000.000 30.149.426 417.373.045 -6.529.914 162.221.926 -60.331.989 -90.242.877 536.639.617 536.639.617Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler84.000.000 30.149.426 417.373.045 -8.265.748 162.221.926 -60.331.986 -80.508.600 544.638.063 544.638.063Transferler-80.508.600 80.508.600 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.264.086 -17.990.798 -19.254.884 -19.254.884Dönem Karı (Zararı)0 -17.990.798 -17.990.798 -17.990.798Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.264.086 -1.264.086 -1.264.086Dönem Sonu Bakiyeler84.000.000 30.149.426 417.373.045 -9.529.834 162.221.926 -140.840.586 -17.990.798 525.383.179 525.383.179Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-17.990.798 -90.242.877 -2.237.738 -58.807.209DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.264.086 -1.243.524 37.328 -1.243.524Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -1.580.108 -1.554.405 46.659 -1.554.405Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler316.022 310.881 -9.331 310.881Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi316.022 310.881 -9.331 310.881Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.264.086 -1.243.524 37.328 -1.243.524TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-19.254.884 -91.486.401 -2.200.410 -60.050.733Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-19.254.884 -91.486.401 -2.200.410 -60.050.733http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796775BIST