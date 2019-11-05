***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
05.11.2019 20:48
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 818.154.387 867.862.167 253.505.037 230.460.242
Satışların Maliyeti
17 -662.278.499 -714.763.671 -208.257.653 -176.633.518
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
155.875.888 153.098.496 45.247.384 53.826.724
BRÜT KAR (ZARAR)
155.875.888 153.098.496 45.247.384 53.826.724
Genel Yönetim Giderleri
-43.659.911 -34.974.618 -15.000.096 -12.034.987
Pazarlama Giderleri
-62.119.189 -58.847.993 -20.651.432 -21.797.633
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.813.398 -2.018.710 -467.930 -442.730
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 44.559.786 85.120.231 13.667.423 52.811.046
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -42.041.967 -153.663.983 -16.829.197 -88.500.495
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
50.801.209 -11.286.577 5.966.152 -16.138.075
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
8.396 -5.946 4.817 -294.920
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
50.809.605 -11.292.523 5.970.969 -16.432.995
Finansman Gelirleri
19 45.109.997 122.611.756 18.969.418 90.341.664
Finansman Giderleri
20 -126.530.961 -217.338.431 -30.585.980 -146.048.516
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-30.611.359 -106.019.198 -5.645.593 -72.139.847
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12.620.561 15.776.321 3.407.855 13.332.638
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-180.842 -136.463 -63.250 -89.817
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12.801.403 15.912.784 3.471.105 13.422.455
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.990.798 -90.242.877 -2.237.738 -58.807.209
DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.990.798 -90.242.877 -2.237.738 -58.807.209
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-17.990.798 -90.242.877 -2.237.738 -58.807.209
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden 100 Adet Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,21420000 -1,07430000 -0,02660000 -0,70010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
234.465.117 -16.319.078
Dönem Karı (Zararı)
-17.990.798 -90.242.877
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
99.137.723 197.460.769
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 29.743.509 25.280.222
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-209.560 -309.517
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -209.560 -309.517
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.989.070 4.080.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.989.070 4.080.259
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
61.065.166 24.046.531
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -5.005.560 -10.743.741
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 66.070.726 34.790.272
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9.429.288 149.131.267
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-12.620.561 -15.776.321
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.396 5.946
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-8.396 5.946
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
9.749.207 11.002.382
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
156.636.543 -120.279.562
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
33.585.187 -2.197.776
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14 35.849.229 -54.795.402
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 16.179.879 -172.710.571
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.210.441 68.395.726
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
92.875.718 43.174.186
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.643.029 -2.145.725
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.643.029 -2.145.725
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
237.783.468 -13.061.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -2.744.608 -2.247.874
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-573.743 -1.009.534
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-49.144.108 -35.683.858
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.996 386.368
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.996 386.368
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-49.161.104 -36.070.226
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -7.089.953 -8.995.362
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -42.071.151 -27.074.864
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-199.484.625 -33.030.313
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
532.168.733 455.669.157
Kredilerden Nakit Girişleri
532.168.733 455.669.157
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-664.789.757 -469.835.100
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-664.789.757 -469.835.100
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-630.245 0
Ödenen Faiz
-71.256.054 -29.706.866
Alınan Faiz
5.022.698 10.842.496
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.163.616 -85.033.249
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.163.616 -85.033.249
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 96.481.488 98.357.461
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 82.317.872 13.324.212
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 82.325.274 96.506.029
Ticari Alacaklar
213.581.734 249.815.860
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,22 554.402 8.021.207
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 213.027.332 241.794.653
Diğer Alacaklar
13.146.599 41.324.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.146.599 41.324.118
Stoklar
7 461.866.925 478.046.804
Peşin Ödenmiş Giderler
14 19.857.095 22.340.495
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
392.901 835.831
Diğer Dönen Varlıklar
14 49.742.296 54.186.757
ARA TOPLAM
840.912.824 943.055.894
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
840.912.824 943.055.894
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
186 186
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
186 186
Maddi Duran Varlıklar
8 552.999.754 560.648.627
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 4.564.454 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
122.152.033 93.901.876
Şerefiye
2.340.995 2.340.995
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 119.811.038 91.560.881
Peşin Ödenmiş Giderler
14 2.582.086 2.059.179
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 6.753.886 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
689.052.399 656.609.868
TOPLAM VARLIKLAR
1.529.965.223 1.599.665.762
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 425.709.010 552.303.318
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
425.709.010 552.303.318
Banka Kredileri
424.229.333 552.303.318
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.479.677
Ticari Borçlar
310.861.444 325.219.054
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,22 141.822.240 109.509.356
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 169.039.204 215.709.698
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.791.784 6.115.190
Diğer Borçlar
1.476.501 987.867
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 9.109 9.109
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.467.392 978.758
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 100.138.718 20.414.477
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
24.588.939 15.235.970
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.939.532 843.195
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 19.649.407 14.392.775
ARA TOPLAM
867.566.396 920.275.876
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
867.566.396 920.275.876
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 92.948.274 90.420.000
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
92.948.274 90.420.000
Banka Kredileri
89.765.260 90.420.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.183.014
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
14 18.540.816 13.492.820
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 816.553 590.029
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.710.005 23.885.435
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 24.710.005 23.885.435
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 0 6.363.539
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
137.015.648 134.751.823
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.004.582.044 1.055.027.699
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
525.383.179 544.638.063
Ödenmiş Sermaye
15 84.000.000 84.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30.149.426 30.149.426
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
407.843.211 409.107.297
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
407.843.211 409.107.297
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
417.373.045 417.373.045
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.529.834 -8.265.748
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
162.221.926 162.221.926
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-140.840.586 -60.331.986
Net Dönem Karı veya Zararı
-17.990.798 -80.508.600
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
525.383.179 544.638.063
TOPLAM KAYNAKLAR
1.529.965.223 1.599.665.762
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
84.000.000 30.149.426 417.373.045 -5.286.390 162.175.629 -11.897.328 -48.388.364 628.126.018 628.126.018
Transferler
46.297 -48.434.661 48.388.364 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.243.524 -90.242.877 -91.486.401 -91.486.401
Dönem Karı (Zararı)
-90.242.877 -90.242.877 -90.242.877
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.243.524 -1.243.524 -1.243.524
Dönem Sonu Bakiyeler
84.000.000 30.149.426 417.373.045 -6.529.914 162.221.926 -60.331.989 -90.242.877 536.639.617 536.639.617
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
84.000.000 30.149.426 417.373.045 -8.265.748 162.221.926 -60.331.986 -80.508.600 544.638.063 544.638.063
Transferler
-80.508.600 80.508.600 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.264.086 -17.990.798 -19.254.884 -19.254.884
Dönem Karı (Zararı)
0 -17.990.798 -17.990.798 -17.990.798
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.264.086 -1.264.086 -1.264.086
Dönem Sonu Bakiyeler
84.000.000 30.149.426 417.373.045 -9.529.834 162.221.926 -140.840.586 -17.990.798 525.383.179 525.383.179
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.990.798 -90.242.877 -2.237.738 -58.807.209
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.264.086 -1.243.524 37.328 -1.243.524
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -1.580.108 -1.554.405 46.659 -1.554.405
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
316.022 310.881 -9.331 310.881
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
316.022 310.881 -9.331 310.881
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.264.086 -1.243.524 37.328 -1.243.524
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.254.884 -91.486.401 -2.200.410 -60.050.733
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-19.254.884 -91.486.401 -2.200.410 -60.050.733
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796775
BIST