***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim
01.11.2019 11:22
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Şirketimizin 2019 yılı 3. çeyrek Finansal Sonuçları 05.11.2019 Salı günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/01/2019 30/09/2019 05/11/2019
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796066
BIST
11:3798.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 74,14
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
98.383
11:375,7334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0207
|Açılış
|: 5,7240
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
|
5,7364
En Düşük
5,7062
11:376,4002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0243
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4020
En Düşük
6,3646
11:37278,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,97
|Açılış
|: 278,90
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,12
En Düşük
277,17
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,86
|22.170.773
|% 14,45
|
|ACSEL
|4,90
|10.345.031
|% 10,61
|
|MSGYO
|1,60
|20.619.127
|% 8,84
|
|TACTR
|3,91
|2.662.930
|% 8,01
|
|IZTAR
|5,96
|5.432.626
|% 7,78
|
|METRO
|2,64
|17.908.974
|% -8,97
|
|YGYO
|0,44
|3.706.476
|% -8,33
|
|UMPAS
|0,39
|1.078
|% -7,14
|
|BOYP
|15,03
|892.293
|% -5,94
|
|YONGA
|6,51
|1.992
|% -5,92
|
|FENER
|16,50
|139.427.013
|% 3,77
|
|THYAO
|11,67
|138.300.399
|% 0,26
|
|EREGL
|6,57
|113.036.855
|% 0,46
|
|TTKOM
|5,88
|104.597.863
|% 1,20
|
|GARAN
|9,24
|77.008.940
|% 0,43
|
|IHLAS
|0,61
|38.543.590
|% 5,17
|
|ISFIN
|2,50
|73.050.993
|% -1,19
|
|MEPET
|1,89
|36.611.659
|% 3,28
|
|TTKOM
|5,88
|104.597.863
|% 1,20
|
|EREGL
|6,57
|113.036.855
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4068
|7,4440
|% 0,45
|
|Frank
|5,7878
|5,8227
|% 0,32
|
|Riyal
|1,5237
|1,5314
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.514
|1.514
|0,58
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,98
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.871
|16,00
|
|Tam
|1.834
|1.880
|18,44
|
|Yarım
|886
|909
|8,91
|
|Çeyrek
|445
|455
|4,46
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,15
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|0,01
|
|B. Petrol
|59,59
|59,59
|-0,03
|
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