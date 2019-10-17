GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.10.2019 19:37
GÜNCEL HABERLER

***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi kapsamında, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görev alan personele ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak çalışan Ali Osman Mağal, Mali İşler Direktörü' ne bağlı olarak görev yapmaya devam etmektedir.
Öte yandan, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde, Yatırımcı İlişkileri Birimi Üyesi olarak görev yapan Aylin Sargın görevinden ayrılmış olup, yerine Hami Engin Çöpoğlu Yatırımcı İlişkileri Birimi Üyesi olarak görev yapmaya başlamıştır.
Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü çalışanlarının lisans ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Ali Osman MAĞAL
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı- 205612
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı – 700746
Hami Engin ÇÖPOĞLU
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üyesi
Telefon No : 0 850 200 19 00
E-Posta : investorrelations@isuzu.com.tr
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın dikkatine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793850


BIST



BIST USD EURO ALTIN
18:0594.896
Değişim :  0,81% |  759,01
Açılış :  94.134  
Önceki Kapanış :  94.137  
En Yüksek
95.090 En Düşük
93.032
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru