***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarII-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi kapsamında, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görev alan personele ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak çalışan Ali Osman Mağal, Mali İşler Direktörü' ne bağlı olarak görev yapmaya devam etmektedir.Öte yandan, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde, Yatırımcı İlişkileri Birimi Üyesi olarak görev yapan Aylin Sargın görevinden ayrılmış olup, yerine Hami Engin Çöpoğlu Yatırımcı İlişkileri Birimi Üyesi olarak görev yapmaya başlamıştır.Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü çalışanlarının lisans ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.Ali Osman MAĞALYatırımcı İlişkileri Bölümü YöneticisiSermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı- 205612Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı – 700746Hami Engin ÇÖPOĞLUYatırımcı İlişkileri Bölümü ÜyesiTelefon No : 0 850 200 19 00E-Posta : investorrelations@isuzu.com.trKamuoyu ve yatırımcılarımızın dikkatine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793850BIST