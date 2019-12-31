***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.04.2018 / 25.12.2018 / 28.06.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 16.04.2018 tarihinde "8x8,10x10,12x12 Tekerlekli Tank Taşıyıcı, Konteyner Taşıyıcı ve Kurtarıcı Araç Projesi" ile ilgili olarak T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na sunduğu teklife ilişkin değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.Teklifimizin geçerlilik tarihinin 30.06.2020 tarihine uzatılmasına ilişkin T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı yazısı tarafımıza ulaşmış olup, şirketimiz ilgili yazı kapsamında teklifini uzatmıştır.Proje ile ilgili önemli gelişmeler kesinleştiği aşamada kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın dikkatine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806170BIST