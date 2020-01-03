***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize değerli katkılar sağlamış olan "Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü " Sn. Selda Çelik, 2 Ocak 2020 itibarıyla şirketimizden ayrılmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın dikkatine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807603BIST