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***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.01.2020 19:23
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***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin üyesi olduğu MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) ile Birleşik Metal İş Sendikası arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi sürecinde Birleşik Metal İş Sendikası'nın 24 Ocak 2020 tarihli kararı ile Şirketimizin de içinde yer aldığı işyerlerinde grev kararı aldığı ve grev uygulama tarihinin 5 Şubat 2020 olarak belirlendiğini 27 Ocak 2020 tarihli açıklamamızla kamuoyuna duyurmuştuk.
MESS Yönetim Kurulu'nun, Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki üye işyerlerinde ve bu kapsamda Şekerpınar Mah.Otomotiv Cad. N 2 Çayırova/Kocaeli adresindeki işyerimizde de uygulanmak üzere 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Lokavt Kararı alınmasına, lokavt uygulama tarihinin gereğine göre ve sonradan ayrıca tespit edilmesine ilişkin 27 Ocak 2020 tarih ve 909 sayılı kararı şirketimize tebliğ edilmiştir.
Kanun gereğince Lokavt Kararı, grev kararının tebliğ tarihinden 60 gün içinde ve karşı tarafa 6 işgünü önceden noter vasıtasıyla bildirilmek kaydıyla uygulanabilmektedir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın dikkatine sunulur.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814659


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