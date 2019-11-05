***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoALİ OSMAN MAĞAL Finansman Yöneticisi / Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi 26.02.2015 08502001900 investorrelations@isuzu.com.tr SPF İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 205612 / 700746HAMİ ENGİN ÇÖPOĞLU Mali Kontrol ve Raporlama Yöneticisi / Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üyesi 17.10.2019 08502001900 investorrelations@isuzu.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796724BIST