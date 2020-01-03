***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.01.2020 19:54
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
YUSUF TUĞRUL ARIKAN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
FATMA AKSOY ÖZEK Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici
HAKAN ÖZENÇ Teknik Direktör Üst Düzey Yönetici Ar-Ge Müdürü
HASAN YUSUF TEOMAN Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici Kamyon ve Pick-Up İş Birimi Direktörü
ARİF ÖZER Ar-Ge Direktörü Üst Düzey Yönetici Ar-Ge Müdürü
MUSTAFA KEMAL ÖZER Tedarik Zinciri Direktörü Üst Düzey Yönetici Satınalma Direktörü, Satınalma Müdürü
HAKAN KEFOĞLU İhracat Direktörü Üst Düzey Yönetici
LEYLA AYŞEGÜL ÖRS BİNGÖL İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807604
BIST
18:05113.684
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -2.248,04
|Açılış
|: 115.143
|
|Önceki Kapanış
|: 115.932
|
115.571
En Düşük
112.617
18:055,9772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0201
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9792
En Düşük
5,9511
18:056,6794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0216
|Açılış
|: 6,6540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6590
|
6,6821
En Düşük
6,6374
18:05297,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 4,95
|Açılış
|: 297,57
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
298,23
En Düşük
292,56
BIST En Aktif Hisseler
|BTCIM
|3,98
|70.926.620
|% 19,88
|
|MEPET
|2,28
|91.455.508
|% 13,43
|
|ARENA
|9,31
|41.008.009
|% 12,44
|
|ARTI
|0,89
|117.811
|% 9,88
|
|VKING
|2,36
|11.803.569
|% 9,77
|
|MTRYO
|6,38
|237.768
|% -14,93
|
|YONGA
|9,00
|81.284
|% -10,00
|
|TKURU
|6,42
|298.809
|% -9,96
|
|UZERB
|2,07
|18.371
|% -9,61
|
|SAMAT
|1,57
|12.498.739
|% -8,72
|
|THYAO
|14,26
|2.263.145.825
|% -3,91
|
|ASELS
|21,78
|1.220.834.517
|% 0,83
|
|PETKM
|3,79
|819.019.170
|% -3,07
|
|IPEKE
|8,89
|717.390.357
|% 1,83
|
|KRDMD
|2,69
|683.605.827
|% -1,82
|
|ALBRK
|1,54
|461.124.316
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,69
|683.605.827
|% -1,82
|
|EKGYO
|1,46
|364.289.419
|% -2,67
|
|PETKM
|3,79
|819.019.170
|% -3,07
|
|IHLGM
|1,12
|230.599.798
|% -7,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8003
|7,8394
|% -0,03
|
|Frank
|6,1326
|6,1695
|% 0,41
|
|Riyal
|1,5882
|1,5962
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.548
|19,54
|
|Altın Gr.
|298
|298
|5,10
|
|Cumhuriyet
|1.970
|2.000
|31,00
|
|Tam
|1.963
|2.012
|33,45
|
|Yarım
|949
|973
|16,18
|
|Çeyrek
|476
|487
|8,09
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,48
|0,03
|
|B. Petrol
|68,00
|68,00
|1,75
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58CUSAN
Yüzde -5.88 oranında düşüşle 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 182, 575 adet işlem
-
17:57ERSU
Yüzde -8.25 oranında düşüşle 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 970, 486 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 113, 728 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 9 altında . İşlem hacmi 13, 573.00 milyon TL de
-
17:56AVOD
Yüzde -5.24 oranında düşüşle 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 971, 707 adet işlem
-
17:55INTEM
Yüzde -5.81 oranında düşüşle 8.76 lira fiyatla işlem gören hissede 174, 888 adet işlem