***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerYUSUF TUĞRUL ARIKAN Genel Müdür Üst Düzey YöneticiFATMA AKSOY ÖZEK Mali İşler Direktörü Üst Düzey YöneticiHAKAN ÖZENÇ Teknik Direktör Üst Düzey Yönetici Ar-Ge MüdürüHASAN YUSUF TEOMAN Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici Kamyon ve Pick-Up İş Birimi DirektörüARİF ÖZER Ar-Ge Direktörü Üst Düzey Yönetici Ar-Ge MüdürüMUSTAFA KEMAL ÖZER Tedarik Zinciri Direktörü Üst Düzey Yönetici Satınalma Direktörü, Satınalma MüdürüHAKAN KEFOĞLU İhracat Direktörü Üst Düzey YöneticiLEYLA AYŞEGÜL ÖRS BİNGÖL İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807604BIST