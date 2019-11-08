***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 30.961.056 714.025 668.942 -1.216.387 5.985.176 -19.400.325 2.258.694 19.971.181 30.085.126 50.056.307Transferler2.258.694 -2.258.694Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.323.923 -4.323.923 -2.144.343 -6.468.266Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-53.283 -5.950 1.413.373 1.354.139 951.355 2.305.494Dönem Sonu Bakiyeler30.961.056 714.025 615.659 -1.216.387 5.979.226 -15.728.258 -4.323.923 17.001.397 28.892.138 45.893.535Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 30.961.056 714.025 402.311 -1.216.387 2.876.229 3.079.173 -11.927.539 -6.099.099 18.789.769 36.277.833 55.067.602Transferler-6.099.099 6.099.099Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-12.515.057 -12.515.057 -6.011.019 -18.526.076Sermaye Arttırımı10.000.000 10.000.000 10.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)6.112 2.117.767 682 -259.060 1.865.501 -113.630 1.751.871Dönem Sonu Bakiyeler40.961.056 714.025 408.423 -1.216.387 4.993.996 3.079.855 -18.285.700 -12.515.057 18.140.213 30.153.184 48.293.397Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.935.526 16.322.995Dönem Karı (Zararı)-18.526.076 -6.468.266Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-18.526.076 -6.468.266Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler27.288.023 16.845.444Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14 514.037 745.989Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler542.797 45.509Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 542.797 45.509Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15.129.758 13.833.575Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.660.912 -3.400.256Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17.790.670 17.233.831Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8.924.000 526.816Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler8.924.000 -64.317Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler591.133Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler123.185 285.957İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 123.185 285.957Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 191.833 -231.647Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler1.862.413 1.639.245İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler813.164 2.626.195Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler15.613.593 8.884.043İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 15.613.593 8.884.043Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler89.493 -268.056İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 89.493 -268.056Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -106.499 -2.564.652Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7,27 -18.424.716 -4.834.035İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7,27 496.936 1.154.328İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -18.921.652 -5.988.363Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 48.496 84.145Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -478.197 854.450İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -478.197 854.450Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 -113.710 71.898İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.184.704 398.402Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)4.184.704 398.402Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.575.111 13.003.373Alınan Faiz2.833.836 3.305.452Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -175.398 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)701.977 14.170YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-21.445.061 -14.319.197Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri-432.590 456.226Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-6.547.625 -8.862.176Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-442.363 -838.175Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -1.462 -11.953Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -440.901 -826.222Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri-84.266 7.908.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -13.938.217 -12.391.939Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -591.133FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI91.174 -6.900.955Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri1.751.869 2.30nmalardan Nakit Girişleri7.992.384 19.480.587Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -9.813.960Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -9.813.960Ödenen Faiz-19.653.079 -18.873.076Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.418.361 -4.897.157NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.418.361 -4.897.157DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 16.541.002 31.673.823DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.122.641 26.776.666Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 8.153.613 16.744.906Finansal Yatırımlar45.327.155 38.346.939Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar5 3.034.508 319.422Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar42.292.647 38.027.517Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5 42.292.647 38.027.517Ticari Alacaklar7 74.892.114 90.505.707İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,27 191.341 89.655İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 74.700.773 90.416.052Diğer Alacaklar8 352.608 325.716İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 352.608 325.716Peşin Ödenmiş Giderler781.070 674.571İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 781.070 674.571Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 69.052 46.432ARA TOPLAM129.575.612 146.644.271TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR129.575.612 146.644.271DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 1.237.952 1.354.337İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.237.952 1.354.337Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 999.236 1.122.421Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 83.232.483 78.134.000Maddi Duran Varlıklar13 322.474 400.739Binalar13 186.857 192.168Tesis, Makine ve Cihazlar13 88.212 126.880Mobilya ve Demirbaşlar13 28.764 46.594Özel Maliyetler13 18.641 35.097Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 1.065.447 1.058.851Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 1.065.447 1.058.851Ertelenmiş Vergi Varlığı25 792.604 1.709.034Diğer Duran Varlıklar11 3.252.557 7.437.261İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar11 3.252.557 7.437.261TOPLAM DURAN VARLIKLAR90.902.753 91.216.643TOPLAM VARLIKLAR220.478.365 237.860.914KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 76.563.419 65.902.523Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları52.196.316 54.864.828İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 52.196.316 54.864.828Banka Kredileri6 52.196.316 54.864.828Ticari Borçlar7 40.000.404 58.425.120İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,27 845.122 348.186İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 39.155.282 58.076.934Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 526.796 478.300Diğer Borçlar8 738.767 1.330.674İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 738.767 1.330.674ARA TOPLAM170.025.702 181.001.445TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER170.025.702 181.001.445UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar18 2.159.266 1.791.867Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 2.159.266 1.791.867TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.159.266 1.791.867TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER172.184.968 182.793.312ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar18.140.213 18.789.769Ödenmiş Sermaye19 40.961.056 30.961.056Sermaye Düzeltme Farkları19 714.025 714.025Paylara İlişkin Primler (İskontolar)408.424 402.311Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.216.387 -1.216.387Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.216.387 -1.216.387Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.216.387 -1.216.387Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.117.767 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)19 2.117.767Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.079.855 3.079.173Yasal Yedekler19 3.079.855 3.079.173Diğer Yedekler19 2.876.230 2.876.229Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 -18.285.700 -11.927.539Net Dönem Karı veya Zararı-12.515.057 -6.099.099Kontrol Gücü Olmayan Paylar30.153.184 36.277.833TOPLAM ÖZKAYNAKLAR48.293.397 55.067.602TOPLAM KAYNAKLAR220.478.365 237.860.914Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 211.432.780 217.782.115 52.089.320 65.099.669Satışların Maliyeti20 -190.630.622 -192.208.661 -46.593.914 -57.866.511TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20.802.158 25.573.454 5.495.406 7.233.158BRÜT KAR (ZARAR)20.802.158 25.573.454 5.495.406 7.233.158Genel Yönetim Giderleri21,22 -21.061.317 -18.472.183 -6.939.503 -6.298.997Pazarlama Giderleri21,22 -1.764.979 -1.605.865 -685.992 -604.944Araştırma ve Geliştirme Giderleri21,22 -8.553 -28.131 -5.415 -25.420Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 6.782.234 8.377.798 1.925.984 3.519.257Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -3.307.520 -1.440.033 1.555.759 -128.336ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.442.023 12.405.040 1.346.239 3.694.718Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 -123.183 -285.959 66.632 -72.529FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.318.840 12.119.081 1.412.871 3.622.189Finansman Giderleri24 -19.653.083 -18.818.994 -6.740.126 -7.934.642SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-18.334.243 -6.699.913 -5.327.255 -4.312.453Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-191.833 231.647 -119.402 -139.712Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -191.833 231.647 -119.402 -139.712SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-18.526.076 -6.468.266 -5.446.657 -4.452.165DÖNEM KARI (ZARARI)-18.526.076 -6.468.266 -5.446.657 -4.452.165Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-6.011.018 -2.144.343 -2.230.638 -2.017.374Ana Ortaklık Payları-12.515.058 -4.323.923 -3.216.019 -2.434.791Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.117.767Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-597.319Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.715.086Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi2.715.086Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.117.767TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-16.408.309 -6.468.266 -5.446.657 -4.452.165Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-3.893.251 -2.144.343 -2.230.638 -2.017.374Ana Ortaklık Payları-12.515.058 -4.323.923 -3.216.019 -2.434.791http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797557BIST