***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor
08.11.2019 15:41
***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 30.961.056 714.025 668.942 -1.216.387 5.985.176 -19.400.325 2.258.694 19.971.181 30.085.126 50.056.307
Transferler
2.258.694 -2.258.694
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.323.923 -4.323.923 -2.144.343 -6.468.266
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-53.283 -5.950 1.413.373 1.354.139 951.355 2.305.494
Dönem Sonu Bakiyeler
30.961.056 714.025 615.659 -1.216.387 5.979.226 -15.728.258 -4.323.923 17.001.397 28.892.138 45.893.535
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 30.961.056 714.025 402.311 -1.216.387 2.876.229 3.079.173 -11.927.539 -6.099.099 18.789.769 36.277.833 55.067.602
Transferler
-6.099.099 6.099.099
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.515.057 -12.515.057 -6.011.019 -18.526.076
Sermaye Arttırımı
10.000.000 10.000.000 10.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
6.112 2.117.767 682 -259.060 1.865.501 -113.630 1.751.871
Dönem Sonu Bakiyeler
40.961.056 714.025 408.423 -1.216.387 4.993.996 3.079.855 -18.285.700 -12.515.057 18.140.213 30.153.184 48.293.397
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.935.526 16.322.995
Dönem Karı (Zararı)
-18.526.076 -6.468.266
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-18.526.076 -6.468.266
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.288.023 16.845.444
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 514.037 745.989
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
542.797 45.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 542.797 45.509
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.129.758 13.833.575
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.660.912 -3.400.256
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17.790.670 17.233.831
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8.924.000 526.816
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
8.924.000 -64.317
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
591.133
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
123.185 285.957
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 123.185 285.957
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 191.833 -231.647
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
1.862.413 1.639.245
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
813.164 2.626.195
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.613.593 8.884.043
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 15.613.593 8.884.043
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
89.493 -268.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 89.493 -268.056
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -106.499 -2.564.652
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,27 -18.424.716 -4.834.035
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7,27 496.936 1.154.328
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -18.921.652 -5.988.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 48.496 84.145
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -478.197 854.450
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -478.197 854.450
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 -113.710 71.898
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.184.704 398.402
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.184.704 398.402
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.575.111 13.003.373
Alınan Faiz
2.833.836 3.305.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -175.398 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
701.977 14.170
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.445.061 -14.319.197
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-432.590 456.226
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-6.547.625 -8.862.176
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-442.363 -838.175
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.462 -11.953
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -440.901 -826.222
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-84.266 7.908.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -13.938.217 -12.391.939
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -591.133
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
91.174 -6.900.955
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.751.869 2.30nmalardan Nakit Girişleri
7.992.384 19.480.587
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -9.813.960
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -9.813.960
Ödenen Faiz
-19.653.079 -18.873.076
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.418.361 -4.897.157
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.418.361 -4.897.157
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.541.002 31.673.823
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.122.641 26.776.666
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.153.613 16.744.906
Finansal Yatırımlar
45.327.155 38.346.939
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5 3.034.508 319.422
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
42.292.647 38.027.517
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 42.292.647 38.027.517
Ticari Alacaklar
7 74.892.114 90.505.707
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,27 191.341 89.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 74.700.773 90.416.052
Diğer Alacaklar
8 352.608 325.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 352.608 325.716
Peşin Ödenmiş Giderler
781.070 674.571
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 781.070 674.571
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 69.052 46.432
ARA TOPLAM
129.575.612 146.644.271
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
129.575.612 146.644.271
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
8 1.237.952 1.354.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.237.952 1.354.337
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 999.236 1.122.421
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 83.232.483 78.134.000
Maddi Duran Varlıklar
13 322.474 400.739
Binalar
13 186.857 192.168
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 88.212 126.880
Mobilya ve Demirbaşlar
13 28.764 46.594
Özel Maliyetler
13 18.641 35.097
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.065.447 1.058.851
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.065.447 1.058.851
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 792.604 1.709.034
Diğer Duran Varlıklar
11 3.252.557 7.437.261
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11 3.252.557 7.437.261
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
90.902.753 91.216.643
TOPLAM VARLIKLAR
220.478.365 237.860.914
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 76.563.419 65.902.523
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
52.196.316 54.864.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 52.196.316 54.864.828
Banka Kredileri
6 52.196.316 54.864.828
Ticari Borçlar
7 40.000.404 58.425.120
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,27 845.122 348.186
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 39.155.282 58.076.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 526.796 478.300
Diğer Borçlar
8 738.767 1.330.674
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 738.767 1.330.674
ARA TOPLAM
170.025.702 181.001.445
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
170.025.702 181.001.445
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 2.159.266 1.791.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 2.159.266 1.791.867
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.159.266 1.791.867
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
172.184.968 182.793.312
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.140.213 18.789.769
Ödenmiş Sermaye
19 40.961.056 30.961.056
Sermaye Düzeltme Farkları
19 714.025 714.025
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
408.424 402.311
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.216.387 -1.216.387
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.216.387 -1.216.387
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.216.387 -1.216.387
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.117.767 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
19 2.117.767
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.079.855 3.079.173
Yasal Yedekler
19 3.079.855 3.079.173
Diğer Yedekler
19 2.876.230 2.876.229
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -18.285.700 -11.927.539
Net Dönem Karı veya Zararı
-12.515.057 -6.099.099
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30.153.184 36.277.833
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
48.293.397 55.067.602
TOPLAM KAYNAKLAR
220.478.365 237.860.914
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 211.432.780 217.782.115 52.089.320 65.099.669
Satışların Maliyeti
20 -190.630.622 -192.208.661 -46.593.914 -57.866.511
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.802.158 25.573.454 5.495.406 7.233.158
BRÜT KAR (ZARAR)
20.802.158 25.573.454 5.495.406 7.233.158
Genel Yönetim Giderleri
21,22 -21.061.317 -18.472.183 -6.939.503 -6.298.997
Pazarlama Giderleri
21,22 -1.764.979 -1.605.865 -685.992 -604.944
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21,22 -8.553 -28.131 -5.415 -25.420
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 6.782.234 8.377.798 1.925.984 3.519.257
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -3.307.520 -1.440.033 1.555.759 -128.336
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.442.023 12.405.040 1.346.239 3.694.718
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -123.183 -285.959 66.632 -72.529
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.318.840 12.119.081 1.412.871 3.622.189
Finansman Giderleri
24 -19.653.083 -18.818.994 -6.740.126 -7.934.642
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-18.334.243 -6.699.913 -5.327.255 -4.312.453
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-191.833 231.647 -119.402 -139.712
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -191.833 231.647 -119.402 -139.712
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.526.076 -6.468.266 -5.446.657 -4.452.165
DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.526.076 -6.468.266 -5.446.657 -4.452.165
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.011.018 -2.144.343 -2.230.638 -2.017.374
Ana Ortaklık Payları
-12.515.058 -4.323.923 -3.216.019 -2.434.791
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.117.767
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-597.319
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.715.086
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
2.715.086
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.117.767
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.408.309 -6.468.266 -5.446.657 -4.452.165
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.893.251 -2.144.343 -2.230.638 -2.017.374
Ana Ortaklık Payları
-12.515.058 -4.323.923 -3.216.019 -2.434.791
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797557
BIST